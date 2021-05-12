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5名無證童 被遺棄在美墨邊境 最大7歲 最小才2歲

編譯柯立偉／綜合11日電
移民兒童孤身偷渡的問題很嚴重，政府急於解決。圖為一名七歲女童(右)在無大人陪同下，從墨西哥搭小艇抵達美國邊界。(美聯社)
移民兒童孤身偷渡的問題很嚴重，政府急於解決。圖為一名七歲女童(右)在無大人陪同下，從墨西哥搭小艇抵達美國邊界。(美聯社)

美國海關及邊境保護局(US Customs and Border Protection，CBP)表示，9日在距離德州聖安東尼奧西南方約2個半小時車程的諾曼第(Normandy)，發現五名無證移民兒童越過邊境，其中包含一名2歲童。他們來自宏都拉斯與瓜地馬拉，最年長的只有7歲。

發現他們的警員史凱羅(Austin Skero)說：「這麼小的孩子，被丟在什麼都沒有的地方，真的很讓人痛心。」CBP表示，將這五名孩童在送往衛生部的安置中心前，目前正由CBP妥善照顧中。

針對無證越境孤身兒童的問題，國土安全部部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)表示，今年3月在美墨邊境受CBP保護的孤身兒童人數創下20年來新高紀錄，但在全體同仁努力下，截至本月7日為止，仍受CBP保護的孤身兒童人數已從6000名驟降至700名，且平均滯留安置中心的時間也從139小時縮減至24小時。

梅奧卡斯指出，大量難民湧入邊境的問題之所以可以獲得初步解決，都是因為國土安全部優化了處理無證移民的程序，並且廢除川普時期的零容忍政策，讓孤身兒童可以盡快與在美親戚團聚。梅奧卡斯說：「拜登政府就任時，接過移民問題的燙手山芋，當時的美墨邊境情況混亂。但我很榮幸有機會能夠親身參與改變，讓原本烏煙瘴氣的移民問題，慢慢地變成井井有條。」

相比於川普時期的強硬政策，拜登政府的移民政策較為寬鬆，除成年移民和與家庭共同移民的孩子一律遣返外，允許孤身兒童暫留美境。不過，拜登政府也深知這只是權宜之計，非長久根除移民問題之道。副總統賀錦麗日前表示，中南美洲國家長期有糧食短缺問題，加上去年颶風來襲，許多人不得不遠走他鄉。因此，賀錦麗說希望向中南美洲國家提供技術支援，協助他們解決問題，讓民眾不必離鄉背景也能在母國安居樂業。

移民 美墨邊境 CBP

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