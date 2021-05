諾維茨基(左)與布希看球。(Getty Images)

獨行俠退役傳奇諾維茨基(Dirk Nowitzki)6日到現場觀賽,見證唐西奇(Luka Doncic)率隊以113:109戰勝強敵籃網,而諾維茨基之所以大駕光臨背後也有原因,因為他成為美國 前總統布希(George W. Bush)新書的角色。

布希退休 後醉心於繪畫興趣,同樣出身德州的他近期出書移民 赴美勵志成功故事,其中一個榜樣就挑中諾維茨基,布希還替諾維茨基畫肖像。兩人受獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)邀約,也來到球場暢談移民對美國重要並順道觀賽。

布希表示:「我聽庫班講過諾維茨基退休後持續對達拉斯作出貢獻,我希望把他擺進我的書裡,告訴大家移民對美國貢獻,他們也很愛國,願意幫助同胞。」諾維茨基對前總統厚愛則笑說:「他把我畫瘦了,這很好。當然,被選進書更是我的榮幸。」