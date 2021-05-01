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90無證客擠休士頓民宅被查 多人有新冠症狀急隔離

編譯徐薏茹／綜合１日電
聯邦上月30日在德州休士頓市突擊逮捕人口私集團，有90多人擠在兩層樓民宅，其中有人感染新冠病毒，穿著防護衣接受檢測。 (路透)
聯邦上月30日在德州休士頓市突擊逮捕人口私集團，有90多人擠在兩層樓民宅，其中有人感染新冠病毒，穿著防護衣接受檢測。 (路透)

休士頓警方4月30日破獲一起疑似涉及偷渡的驚人案件，90位人口走私受害者的親屬擠在郊區一棟房屋內，多人又餓又渴、無法行走，其中幾位甚至出現感染新冠肺炎症狀。

屋中共有85名男性、五名女性，他們稱自己被要求付錢以讓親人從悲慘的情況中解脫，不少人表示已經好幾天沒吃東西；其中五人驗出新冠肺炎陽性反應，目前已接受隔離。

此案由特警部隊破獲，90人在惡劣的環境中擠成一團，其中有人已無法站立且亟需醫療照護，一部分人告訴警方他們來自中美洲，年紀最小的為20多歲，最年長為30多歲。

當天許多未被驗出新冠肺炎的人留在該棟房屋，並接受食物、水及醫療照護，有些人被拍到被戴上手銬坐上巴士，目前並未有偷渡案嫌疑人被逮捕，但聯邦單位已著手調查誰該對此偷渡行動負責。

附近居民接受「休士頓紀事報」(Houston Chronicle)採訪時皆表示相當驚訝，對他們未能及早發現此事表示遺憾。

聯邦上月30日在德州休士頓市突擊逮捕人口私集團，有90多人擠在兩層樓民宅，其中有...
聯邦上月30日在德州休士頓市突擊逮捕人口私集團，有90多人擠在兩層樓民宅，其中有人感染新冠病毒，被送上救護車。(美聯社)

一位居民說：「這裡是一個中產階級社區，有許多退休人士住在這裡，你不會想到這裡會發生這樣的事，但誰知道，可能這就是做這件事的人這麼做的原因，因為沒人會懷疑。」

此次發現大量移民也引發對於拜登邊境危機處理能力的疑慮，近來大量的移民湧入邊境，其中沒有父母陪伴的青少年及兒童移民人數更達到新高，邊境收容問題急迫。

拜登指責川普政府太晚開始交接工作，讓他的團隊無法向相關政府部門取得所需資訊。

今年3月，共有超過17萬移民被海關及邊境保護局(Customs and Border Protection)監管，為20年來最高紀錄。

根據邊境巡邏隊的數據統計，２月在南部邊境被拘捕的移民人數為9萬6974人，３月躍升至16萬8195人，上一次單月如此多移民被拘捕已是20年前；除此之外，海關及邊境保護局還拘捕了1萬8656名單獨越過邊境的未成年人，為近十年來新高。

邊境 移民 偷渡

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