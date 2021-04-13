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川普擋移民 致簽證申請積壓260萬份 50萬有資格面談

記者顏伶如╱綜合報導
川普任內限縮移民的鐵腕措施，影響迄今仍舊揮之不去，造成大量簽證申請案卡關，積案數量將近260萬件。(取材自推特)
川普任內限縮移民的鐵腕措施，影響迄今仍舊揮之不去，造成大量簽證申請案卡關，積案數量將近260萬件。(取材自推特)

拜登總統上台後雖然陸續推翻前總統川普任內多項移民政策，但川普任內限縮移民的鐵腕措施，影響迄今仍舊揮之不去，造成大量簽證申請案卡關，積案數量將近260萬件。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據最近一份國務院法律文件統計，在260萬件移民申請積案中，接近50萬份是「文件已符合資格」、可以排隊面試的移民。若與川普剛上台期間相較，某些項目的移民申請，現在積案程度比四年前增加了50倍，甚至100倍之多。

至於導致移民申請案件累積的原因，則與新冠疫情期間的限制措施有關。不過，某些積案原因則在疫情發生之前就存在，與川普上台後的行動或政策有關，但這些措施拜登到現在仍無法完全解除。

報導指出，拜登政府目前仍在檢討導致移民案件審理累積或拖延的川普任內政策，例如加強背景調查、調查是否涉及恐怖主義等。

國務院上周宣布，因為疫情而被列入區域旅遊管制的地區，如今將開放民眾前往美國使領館申請辦理移民簽證或未婚夫(妻)簽證(fiancee visas)。國務卿發言人說，國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，讓這些申請手續得以豁免於防疫限制之外，符合美國國家利益。

導致移民申請積案嚴重的另一項原因，則與川普時期凍結國務院人事有關，美國駐外使領館人力因此變得不足。

拜登已取消川普任內的穆斯林國家旅行禁令等規定，4月1日也推翻川普任內頒發有關申請庇護、移民時表格上若有空格未填即取消申請資格的規定。

不過，報導指出，外籍人士向美國申請移民或庇護時，仍將感受到川普時期留下來的層層障礙，未來幾年美國的合法移民申請管道，都將持續出現耽擱。

2014年至2017年間擔任美國公民及移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)局長的羅格里格茲(Leon Rodriguez)說，拜登政府可能需要耗費頗長一段時間，才有辦法將移民案件處理數量恢復到川普上台前的狀況。

移民 川普 美國公民

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