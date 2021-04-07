若驅逐逾40萬無證客 恐成史上最大家庭拆散事件

拜登總統上任後，多達40萬名擁有臨時保護身分的無證移民是否要驅逐，成了他的燙手山芋。圖為邊境執法人員轉移非法越境進入美國的無證移民。(Getty Images)

前總統川普 上台不到一年，便陸續取消「臨時保護身分」(TPS)計畫，2017年至2018年間，擁有身分保護的難民中高達98%被國土安全部下令驅逐出境。由於難民家屬和國安部打官司，遞解作業遭擱置；改朝換代之後，多達40萬名擁有臨時保護身分的無證移民會不會遭到驅逐，成了拜登總統的燙手山芋。

「紐約時報」報導，來自薩爾瓦多、在加州 一處天主教學校托兒所服務的37歲婦人莫拉列斯(Cristina Morales)，由於2001年取得的臨時保護身分在2018年1月遭取消，面臨與兩名美國公民 兒女骨肉分離的命運。

在多個移民權益團體及「美國公民自由聯盟」(ACLU)協助下，莫拉列斯的女兒拉莫斯(Crista Ramos)向法院遞狀控告川普任內的國安部長尼爾森(Kirstjen Nielsen)，其他14名來自薩爾瓦多、尼加拉瓜、海地、蘇丹等地的臨時保護身分難民或美國公民兒女也加入聯合訴訟行列。

這起「拉莫斯控告尼爾森」(Ramos v. Nielsen)訴訟進行期間，讓臨時保護身分難民在川普任內暫時免於遭到驅逐出境。

2018年秋季，加州北區聯邦區域法院同意原告請求，並對遞解令發布臨時禁制令。不過，這項裁定2020年9月卻被聯邦第九巡迴上訴法院推翻，理由是加州北區聯邦區域法院對於川普政府決策並無管轄權。

紐時分析，原告可能繼續上訴，但除非國會同意讓臨時保護身分難民獲得永久居留權，或者拜登政府發布新命令，將遭到川普政府取消的六個國家再度列入臨時保護身分範圍，否則高達40萬2000名臨時保護身分難民，最快在今年10月就將被驅逐出境。

報導指出，40多萬臨時保護身分難民在美期間生下27萬3000名擁有美國公民身分的兒女，其中許多兒女年紀未滿21歲，如果這批難民遭到遞解出境，將創下美國史上規模最大的家庭拆散事件。