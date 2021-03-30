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邊境無證童湧入 白宮：9月恐破2.6萬人

編譯洪毅／綜合29日電
拜登政府推估，湧入邊境的無證移民兒童在未來半年內最多可能每個月都高於2萬人。圖為偷渡進入德州的無證移民。(路透)
拜登政府推估，湧入邊境的無證移民兒童在未來半年內最多可能每個月都高於2萬人。圖為偷渡進入德州的無證移民。(路透)

美墨邊境大量無伴陪未成年人湧入，政府的收容壓力可能在未來半年持續沉重；拜登政府內部文件顯示，拜登政府推估，湧入邊境的無證移民兒童在未來半年內肯定會高於目前的水準，最多可能每個月都高於2萬人，到9月可能達到2萬6100人。

網路媒體Axios取得的內部文件顯示，政府最新的推估認為，就算發展趨勢為最低預測，接下來每個月湧入邊境的兒童都會超過本月的1萬6000人，到9月時將達到2萬2300人；若是最高預測值的話，4月人數即會超過2萬，並持續攀升，到9月將達到2萬6100人。

政府曾在2月推估，5月湧入邊境的兒童將達到1萬3000人，但目前此數字已上修到2萬2000人至2萬5000人；從年初以來，無證移民兒童快速增加，1月時為5700人，2月時為9300人，本月繼續攀升至1萬6000人。

在今年之前，湧入邊境兒童的單月最高紀錄為2019年5月的1萬1475人，也就是說，連同本月、邊境兒童至少在未來半年將持續刷新紀錄，而且很可能會是「兩倍紀錄」持續數個月。雖然此數據只能追溯到2010財年，但是2004至2009財年間，每年收容的兒童都不會超過8230人。

據報導，雖然拜登在日前的記者會上依然重申，邊境問題為「正常狀態」而「沒有什麼變化」，並指無證移民潮「每年都會發生」；但內部文件顯示，政府已在為「全然異常」的情事作準備。

政府會收容無人陪伴孩童，直到找到可扶養的親朋好友為止，但目前政府在收容上面臨前所未有的狀況：人數長期高攀，不再因季節而有太大變化；2014財年有6萬9000名兒童企圖越過邊界，已讓當時的歐巴馬政府苦惱，而現在，2021財年推估可能將達到15萬9000人至18萬4000人。

由於事態特殊而緊急，內部文件指出，衛生部應「立即」擴增6000床位的收容空間，若預測值未變，到9月之前還要再增加3萬4000床位；政府目前正規畫挪用軍事基地作為收容5000兒童的空間。

這些數字尚不包含有人陪伴的兒童；國土安全部推估，本財年攜家帶眷形式的無證移民，總人數可能達50萬至80萬，與2019財年52萬人相比恐不減反增。

美墨邊境 移民 拜登

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