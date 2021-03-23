宏國7歲女童花22天偷渡成功 父親邊境托付完獨自返鄉

七歲的宏都拉斯女童和計畫向美國申請庇護的無證客走向美墨邊境的美國海關檢查站。(美聯社)

宏都拉斯一名七歲女童在破曉的黑夜，跟隨移民 偷渡隊伍魚貫渡河進入德州，她說父親花了22天帶著她，從家鄉宏都拉斯，橫越墨西哥，在美墨邊境 將她托付給一名年輕男子後，獨自返鄉；女童說：「父親交代我自立自強，照顧好自己。」

她闖關的旅程只是眾多移民家長送孩子入美的縮影，即便在旅程的最後，家長必須暫時棄孩子不顧。這些迫切的決定標示著拜登政府恢復庇護制度的難處，當局預想採取人道政策保護獨行未成年人，卻可能讓更多幼童面臨危險。

美聯社報導，帶領女童進入德州的男子行蹤不明，但這名綁著馬尾的女童跟隨移民隊伍，興奮揮舞雙臂，在21日中午前進入格蘭德河谷(Rio Grande Valley)；當時氣溫約華氏55度上下，她只穿了一件印有卡通列車的黃外套，戴著單薄的黑色口罩，保護她避免新冠病毒感染。

2月有將近9500名無證兒童抵達邊境，比1月多60%。

政府加速興建更多收容設施並加快處理程序，將無證兒童送往在美國的親戚家中；聖地牙哥當局22日表示，市中心的會議中心平均收容無證移民30到35天。

單身成人幾乎都會被遣返，家庭有時也會面臨需逐命運，但有些尋求庇護的家庭可能獲准入美。

這名七歲女童幸運地抵達美國，她在格蘭德河北部一處河岸獨自哭泣時，被同樣來自宏都拉斯的25歲佛南達‧索利斯(Fernanda Solis)發現；當時已經入夜，直升機在她們頭上盤旋，並以擴音器廣播。

索利斯試圖安慰飢寒交迫的女童，陪伴她走完尋求庇護前的旅程。

這名4月將滿八歲的女童，依循多數中美洲移民入美行走的道路，前往她在南卡羅來納州尋找她唯一知曉的親戚。

索利斯說，「這就是她表現出來的勇氣。」

女童說，父親沒錢跟她一起入境，「他失業了」。

索利斯則表示，女童告訴他，這對父女曾試圖一起入境，卻因川普 前總統頒布的疫情邊境法規而被逐回墨西哥；拜登政府掌政後，並未解除這項公衛法規。

索利斯說：「女童告訴我，他們曾想一起闖關卻碰壁，這次他獨自送女童叩關。」

川普政府拒絕至少8800名無證未成年人後，一名聯邦法官去年11月裁定暫停驅逐無證未成年；今年1月，川普任命的三名法官恢復舊制，拜登為與川普做出區隔，決定將無證未成年交給親戚並通知他們出席移民法院聽審。