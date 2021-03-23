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評／美藉新疆鞏聯合陣線 中制裁歐盟敲山震虎

販毒集團美墨邊境走私人口 傳中國人價碼5000元

編譯林育正／綜合22日電
今年來無證移民湧向美墨邊界，販毒集團更藉機做起人口販運生意。圖為示意圖非當事人。（取材自CBP網頁）
今年來無證移民湧向美墨邊界，販毒集團更藉機做起人口販運生意。圖為示意圖非當事人。（取材自CBP網頁）

今年來無證移民湧向美墨邊界，販毒集團更藉機做起人口販運生意，據傳中國人價碼為5000元，中東與俄羅斯人要價最高達9000元。

專家與執法人員透露，惡名昭彰的販毒集團毒梟海灣集團(Gulf cartel)與齊塔斯(Los Zetas)皆在幕後涉入人口販運；據悉，每個墨西哥人要付費2500元，委內瑞拉、瓜地馬拉或宏都拉斯人則提高到3000元；中國人更高達5000元，中東或俄國人最高9000元。

而德州公共安全廳退休人員瓊斯(Jaeson Jones)成立的Omni 情報公司更向政府單位提供跨國犯罪威脅相關情資，表示毒梟海灣集團在美藏有間諜，監視兩邊一舉一動。其中有許多監視人為美國人。

瓊斯表示：「我坦承跟你說，販毒集團知道你在哪；當你下了公路，墨西哥那邊就掌握情報了。他們掌握河的兩端所有情報，每天用加密無線電互通有無。」

還有知情人士透露，犯罪集團更抓住美國邊界人力短缺的弱點，以人數眾多的團體當作誘餌，趁機偷渡獨立行動的人、罪犯以及毒品。

而且犯罪集團作業明目張膽，每日郵報(DailyMail)指出當記者對渡河的走私客拍照和拍攝影片，他們沒有躲藏或停下腳步的意思。而且作業已流程化，附近更發現印有「入境」(arrivals)和「送貨」(deliveries)等不同顏色的塑膠手環。邊境巡邏隊探員也表示，邊界更有指標，標示最近的道路或城鎮。

此外犯罪辯護律師卡洛斯(Marc Jones)更表示，中國移民最願意出高價，讓犯罪集團協助偷渡跨越邊界，平均在4萬至6萬元間。卡洛斯說：「我從沒看過這麼貴的價碼。」

瓊斯表示：「最根本的問題就是犯罪集團，他們的獲利宛如天價；這也顯示嚴重的毒品與武器走私和洗錢問題。」

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