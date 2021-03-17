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美墨邊界移民激增挨批 拜登喊話：別來美國

中央社／華盛頓綜合報導
拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜登政府面對收容這些孩童的壓力。圖為14日三名隨家人自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的三名中美洲小移民，左起4歲的Yoandri，5歲的Michael與2歲的Yojanlee。(路透)
拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜登政府面對收容這些孩童的壓力。圖為14日三名隨家人自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的三名中美洲小移民，左起4歲的Yoandri，5歲的Michael與2歲的Yojanlee。(路透)

美國南部接壤墨西哥的邊界近來湧入大量移民，其中包括數以千計無人陪伴的孩童，外界批評聲浪隨之升高，總統拜登（Joe Biden）16日呼籲移民「別來美國」。

拜登接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時向移民喊話：「是的，我可以很明白地說，不要過來…不要離開你的城鎮、城市或社區。」

拜登受訪的數小時前，國土安全部長才發布聲明捍衛拜登政府的移民政策。外界批評拜登摒棄前總統川普（Donald Trump）的強硬立場，變相鼓勵了這波移民潮，對此拜登不予理會，表示2019年和2020年都有類似的移民激增現象。

➤➤➤美墨偷渡激增 國安部：20年來最多非法移民

拜登指出，自己最近聽到一種說法，這些移民之所以會來美國「是因為他們覺得我是好人」，但拜登不認同這種說法，並提到政府正在遣返穿越邊界的人。

中央社引述法新社報導，拜登1月20日就職第一天便廢除川普任內飽受爭議的若干移民政策，包括暫停修建美墨邊界圍牆，並提案立法試圖讓近1100萬名非法居留美國的移民有機會取得公民身分。

共和黨批評人士指出，拜登的移民政策造成尋求非法入境美國的移民人數激增。

聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）15日偕同同黨議員視察美墨邊境，並批評拜登製造「危機」。

國土安全部長梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas）則為拜登政府的移民政策辯護。梅奧卡斯承認，美國將在邊境遇到比過去20年更多移民，但這樣的人數激增現象「並非新鮮事」，2019年、2014年甚至更早之前都曾發生過。

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