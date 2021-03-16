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美墨偷渡激增 國安部：20年來最多非法移民

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美墨偷渡激增 國安部：20年來最多非法移民

編譯洪毅／綜合16日電
美墨邊界的德州無證客收容中心因為人數太多，無證客睡在外面。(路透)
美墨邊界的德州無證客收容中心因為人數太多，無證客睡在外面。(路透)

拜登總統就任後，企圖從墨西哥穿越邊界來到美國的民眾大增；國土安全部指出，人數已來到20年來的最高水平，面對此情勢，負責邊境移民事務的官員便疾呼，拜登政府固然要對移民更加「人道」，但並不代表「開放邊界」。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)16日發布聲明表示：「我們看到更多民眾向西南邊境聚集，是過去20年來未見」，「我們會驅逐大多數的個人及家庭」，但是「不會驅逐無成人陪伴的孩童」。

梅奧卡斯表示，國土安全部將根據疾病防治中心(CDC)訂定的指南，保障本國民眾及移民安全，孩童亦然，並指當前的情勢很難解決，需要時間，而政府的最終目標是建立「安全、法治、有序」的移民制度，保衛邊境安全，也會依法保護孩童權益，讓家庭成員不致被迫分開。

兩歲的Fatima與母親，16日在美墨邊界德州佩尼塔斯(Penitas)市的收容...
兩歲的Fatima與母親，16日在美墨邊界德州佩尼塔斯(Penitas)市的收容中心內，等候被遣送回宏都拉斯。(路透)

根據哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，僅2月轉移到收容所的無成人陪伴孩童就達到7300人；在美墨邊境格蘭德河(Rio Grande)值勤的治安人員里奇(Roger Rich)表示，每天企圖穿越邊境的民眾「成百上千」，曾發現一名年僅五歲的孩童；他說，身為六歲孩子的父親，這令人「心碎」，「我不想讓他一人孤身在外」。

南部邊境協調委員傑各布森(Roberta Jacobson)16日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時指出，拜登的政策是「建立更人道的制度」，不是「開放邊界」；傑各布森承認，儘管透過如西語電台等方式傳達訊息，強調「邊境沒有開放，大多數民眾會被遣返」，但是偷渡客傳達「不真實訊息」的情況，依然十分普遍。

梅奧卡斯則在16日美國廣播公司(ABC)「早安美國」(Good Morning America)節目中強調，「現在不是聚集到邊境的時候」；他說國土安全部需要時間以「重建被前政府打亂的移民制度」，並指政府正在建立新的設施，並與當地官員合作，以解決移民問題。

國土安全部長梅奧卡斯16日承認美墨邊界無證移民大增，可能是20年來最嚴重，但他仍...
國土安全部長梅奧卡斯16日承認美墨邊界無證移民大增，可能是20年來最嚴重，但他仍表示情況已在控制中。(Getty Images)

梅奧卡斯已在上周末指示聯邦急難管理局(FEMA)要在未來90天支援政府，庇護無成人陪伴的孩童，並從聯邦海關與邊境保護局(CBP)轉移至衛生福利部(HHS)，之後設法讓他們能與家人或監護人團聚；HHS正盡力騰出空間以收容他們，如計畫徵用達拉斯的會議中心以容納約3000名男童等。

美墨邊境 移民 國土安全部

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