無證客被要求「走回墨西哥」 她啜泣：拜登答應過我們

拜登總統上任後對無證移民採取寬鬆政策，來自中美洲、攜帶孩童的無證家庭人數暴增，拜登政府面對收容這些孩童的壓力。圖為十多名14日自墨西哥利用木筏渡過葛蘭德河，非法到達美境德州的中美洲移民。(路透)

由於美墨邊境 移民暴增，報導指兒童移民被收容在「監獄般的環境」，拜登 總統面臨的壓力日增，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)15日率領共和黨同僚前往德州邊境視察；而依前總統川普所設新冠防疫政策被遣返墨西哥的移民則抱怨，拜登未能信守「一切都將改觀」的承諾。

孤身的未成年移民湧向美國，人數太多，以至他們被收容在聯邦海關與邊境保護局(CBP)所設、有如貨倉般的拘留設施；報導稱，當前處境有如人道危機，移民兒童生活條件過於侷促，無法盥沐，食物也不夠，有人甚至沒床鋪可睡。

拜登政府則頻頻否認目前狀況為「危機」，官員們費心盡力想處理這些未成年移民，讓孩子轉往衛生部的收容中心，在那兒等候跟已抵達美國的家人團聚，或者有人收容；按估計，這些孩童三天內就轉交給衛生部。

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但根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)看到的官方文件，目前有4200多名兒童收容在監獄般的地方，不適合他們居住，其3000人收容期限已逾法律規定；好些收容中心都超量，有些收容量甚至超過七倍。

麥卡錫一行15日訪視德州艾爾巴索(El Paso)，了解狀況；麥卡錫把目前邊界的問題全怪罪拜登；共和黨人宣稱，移民暴增全因拜登扭轉川普時代更嚴格移民政策所致。

與此同時，好些中美洲移民已遭遣返，他們表示，本以為拜登會容許他們留在美國，所以失望不已。

按川普制定的新冠防疫政策，48歲宏都拉斯民眾克魯茲(Gladys Oneida Pérez Cruz)已遣返回墨西哥，他向「紐約時報」表示，拜登向他們保證一切都將改觀，可惜還辦不到，只是他依然相信，拜登會成為對移民友善的總統。

拜登政府雖留下孤身未成年移民，但非法跨境人數太多，只好把收容中心裡的成年非法移民 及全家移民找出來，送到一處橋梁，叫他們走路回墨西哥。據說有位婦女啜泣著說，「拜登答應過我們啊！」