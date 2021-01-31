上訴法院：可驅離非法入境兒童 無家長陪伴也照辦

三名前總統川普任命的聯邦巡迴上訴法院法官裁定，政府可以遣返沒有家長伴隨的兒童。圖為家長帶著年幼子女在美墨邊境等候申請庇護的檔案照。(美聯社)

聯邦巡迴上訴法院29日裁決，聯邦政府有權驅逐非法入境的兒童，儘管他們沒有任一方家長陪同；這項判決是維持前總統川普執政期間，因疫情考量所執行的政策。

三名投下贊成票的法官都是由川普任命，分別為卡薩斯(Gregory Katsas)、勞歐(Neomi Rao)和沃克(Justin Walker)。

儘管拜登 總統曾表示上任後會推翻前朝對移民的政策，但就在拜登上任第一天，移民局 官員仍持續在邊境 驅逐非法跨境的人士，其中包含兒童；拜登的顧問也承認，立刻開放邊境讓所有移民進入的做法恐有疑慮，但尚不清楚拜登政府是否會依照上訴法院裁決，驅離沒有家長陪伴的跨境兒童。

去年11月曾有一名聯邦法官要求禁止執行這項政策，但上訴法院隨後依照川普政府要求，推翻法院判決；在新冠肺炎疫情爆發的初期，川普政府聲稱加強邊境控管是為防堵疫情從南方邊境進入美國。

據稱，該命令後來由前副總統潘斯(Mike Pence)下達，僅去年最後三個月，邊境官員共驅離超過18萬名非法跨境的移民。

在聯邦法院先前的裁決中，至少已有8800名兒童遭驅逐，其中包含沒有獲得庇護、年僅九歲的兒童。

聯邦國土安全部(U.S. Department of Homeland Security，DHS)及司法部(U.S. Department of Justice)皆未對此裁決做出反應。