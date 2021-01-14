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幫中國人簽證造假 華女恐判囚20年

記者金春香／紐約報導

紐約東區聯邦法院13日宣布，一名華裔女子涉嫌於2014年至2015年間協助數名中國公民用虛假簽證材料通過簽證面試、以獲得赴美旅遊簽證，同時提供造假材料、協同順利獲得美簽者搭機前往美國牟利，13日上午該女子在拉斯維加斯被捕，並在當地聯邦法院過堂，若罪成，將面臨最高20年監禁。

根據法庭文件，43歲的廖海燕(Haiyan Liao，音譯)報住拉斯維加斯市，一同被起訴的還有此前與她同居的Ned Michael Moriearty，但他已經過世；二人於2014年1月至2015年12月間，與其他同夥一起協助多名中國公民準備虛假簽證材料，為他們培訓簽證面試，並在獲得簽證後隨同他們搭機來美。這些中國公民再從拉斯維加斯等地前往紐約市皇后區、布碌崙(布魯克林)等地。

起訴書指出，廖海燕幫助這些欲前往美國的中國公民獲取虛假出生證明、身分證明、房產及工作證明，以幫助他們提高在美國駐中國使領館獲得赴美簽證的機率。

譬如，2015年3月21日，廖海燕與同夥為一名中國公民準備了包含虛假信息的DS-160表格，隨後她在廣州幫助該申請者準備簽證面試問話內容，告訴其應該如何使用虛假答案應對簽證官的問題。

待申請者獲得赴美簽證後，廖海燕和Moriearty會幫助他們購買赴美機票，陪同其從韓國搭機前往拉斯維加斯，指導他們順利通過海關問話；之後二人還陪該人搭機從拉斯維基斯到達科羅拉多州丹佛市，再輾轉到達紐約皇后區。

廖海燕和同夥使用相同手段繼續在2015年6月和9月，2015年12月等時間段幫助至少五名中國公民獲得簽證到達美國；這幾名中國公民每人都會支付廖海燕數千元以獲得美國簽證。

代理助理司法部長伯恩斯(David Burns)表示，美國的繁榮得益於這個國家合法移民帶來的多元文化和經歷，然而本案被告的所作所為卻是在破壞合法移民系統，應當受到懲罰。

若罪成，廖海燕面臨最高20年監禁。

簽證 中國 美國

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