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西雅圖通過新法 禁收租屋「垃圾費」 寵物月租將取消

編譯組／綜合報導
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西雅圖市議會通過限制租屋「垃圾費」（rental junk fees）的新法案，...
西雅圖市議會通過限制租屋「垃圾費」（rental junk fees）的新法案，禁止房東向租客收取部分附加費用。圖為西雅圖住宅區。(本報檔案照)

西雅圖市議會近日以8票贊成、0票反對，通過限制租屋「垃圾費」（rental junk fees）的新法案，禁止房東向租客收取部分附加費用，包括行政服務費、寵物月租費及包裹處理費等，並要求租屋價格必須事先清楚揭露。市府表示，新規定旨在降低租客面臨的隱藏成本，提高租屋市場透明度，也是市長威爾森（Katie B. Wilson）推動住房可負擔政策的重要措施。

所謂「垃圾費」，是指租客在基本租金之外，被要求支付的各種額外費用。部分出租物件在廣告上標示的月租看似較低，但租客實際入住後，還可能面臨行政服務、飼養寵物、包裹處理等附加收費，使每月真正的住房支出高於最初看到的租金。

新法的重點之一，就是讓租客在簽約前能掌握較完整的實際成本。市府表示，法案除取消特定租屋附加費，也要求提供清楚、事先揭露的價格資訊，讓消費者比較不同出租物件時，不必只看廣告上的基本租金，而能以實際住房成本作為選擇依據。

威爾森表示，取消垃圾費有助提高市場透明度與公平性，也是讓西雅圖成為勞工家庭更能負擔的城市所跨出的一大步。她特別指出，這項政策也涉及飼養寵物的家庭，因為寵物月租等持續性支出，可能增加租屋族每月負擔。

威爾森表示，她花費數月直接與租客溝通，並與市議員Dionne Foster合作研擬法案。身為政策制定者也是租客，她經常聽到民眾反映，各種未預期且不斷增加的附加費，使原已高昂的住房成本更加難以負擔。

擔任市議會住房、藝術與民權委員會主席的福斯特，是推動法案通過的主要市議員。她表示，價格透明有助建立更健全的住房市場。新法讓租客可以按照實際成本比較出租物件，而不是先被較低的廣告租金吸引，之後才發現還有一連串額外收費。

新法也設有執法機制。若房東違反垃圾費禁令，西雅圖市檢察長辦公室可採取法律行動，並追討相當於違法收費金額三倍的款項。市檢察長Erika Evans表示，加強執法不僅保障租客，遵守規定的房東也能受益，因為對違規業者追究責任，可讓市場競爭更加公平。

精華 FAQ

  • 新法禁止房東向租客另收部分「垃圾費」，包含行政服務費、寵物月租費、包裹處理費等附加收費，目的是避免租客被低廣告租金吸引後，實際入住卻承擔更高成本。

  • 法案要求租屋價格必須事先清楚揭露，讓租客在簽約前就能看到更完整的實際支出，而不是只看表面租金，進而更公平地比較不同出租物件。

  • 西雅圖市檢察長辦公室可採取法律行動，並追討相當於違法收費金額3倍的款項。市府也強調，這樣不僅保護租客，也能讓守規矩的房東受益。

西雅圖 寵物 租金

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