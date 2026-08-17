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檀香山市府 入選夏威夷州最佳雇主

編譯組／綜合報導
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檀香山市暨縣政府再獲《富比世》肯定，入選2026年「夏威夷州最佳雇主」。(取自檀...
檀香山市暨縣政府再獲《富比世》肯定，入選2026年「夏威夷州最佳雇主」。(取自檀香山市府官網)

檀香山市暨縣政府再獲《富比世》（Forbes）肯定，入選2026年「夏威夷州最佳雇主」，不僅在政府服務類排名第一，在全州所有公私部門雇主中也排名第五。是檀香山市政府連續第八年登上這項榜單。

檀香山市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）表示，這項榮譽屬於每天為歐胡島居民服務的數千名市府員工。從緊急事故應變、公園及道路維護、社區安全，到處理各項許可及提供基本公共服務，市府員工是檀香山能持續獲評為夏威夷最佳工作場所之一的重要原因。

市府表示，近年持續改善工作環境及人事制度，希望讓員工獲得更充分的支持及發展機會。在人才招募及留任方面，市府已推動招聘流程現代化、增加專業培訓及職涯發展機會，並在工作性質許可的情況下提供彈性工作安排，同時持續改善具競爭力的薪資及員工福利。

《富比世》「各州最佳雇主」排名與市場研究公司Statista合作，主要依據獨立、匿名的員工調查結果。受訪者從工作環境、薪資待遇、升遷機會、多元化，以及是否願意向他人推薦自己的雇主等面向進行評價。相較單純由機構自行申報，這項排名納入員工對實際工作經驗的評價，也反映雇主在人才市場上的吸引力與員工認同程度。

檀香山市府表示，將持續改善招聘、人才培育及員工福利制度，以建立穩定且具專業能力的公共服務團隊。市府目前也持續招募人才，有意投入公共服務者，可透過檀香山市暨郡政府人力資源部網站查詢職缺及申請資訊。

精華 FAQ

  • 檀香山市暨縣政府入選2026年夏威夷州最佳雇主，在政府服務類排名第1，且在全州所有公私部門雇主中排名第5，顯示其雇主吸引力與員工認同度都相當高。

  • 市長布蘭吉亞迪表示，這份榮譽屬於每天服務歐胡島居民的數千名市府員工，因為他們在緊急應變、公園道路維護、社區安全與公共服務等工作上，支撐了市府的整體表現。

  • 排名結合Statista的獨立匿名員工調查，評估工作環境、薪資待遇、升遷機會、多元化與推薦意願。市府表示將持續改善招募、培育與福利制度，並持續招募人才。

夏威夷 富比世

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