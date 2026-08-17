控維護安全不力 西雅圖市民提案罷免市長威爾森

西雅圖美食節槍擊案後第二天，市長威爾森(中)和警察局長巴恩斯(左)共同出席遇害者追悼會。巴恩斯之後請辭，威爾森面臨罷免挑戰。(美聯社)

西雅圖 市長威爾森（Katie Wilson）上任不久就面臨罷免 挑戰。兩名西雅圖居民8月11日向金恩縣選舉部門提出罷免請願，指控威爾森未善盡維護城市公共安全的職責，並將社區犯罪、監視器政策及撤換警察局長等列為理由。這是2020年以來，西雅圖再次出現針對市長的罷免行動。

提出罷免案的是Melinda Jacobson與丈夫Dale Osterud。兩人認為，威爾森處理North Aurora、華埠 –國際區及市中心等地治安問題的方式未能回應居民需求，並質疑市府對閉路電視監視器（CCTV）的政策。Jacobson認為，威爾森沒有能力有效處理西雅圖目前面臨的問題。

罷免案另一項爭議焦點，是威爾森日前要求西雅圖警察局長巴恩斯（Shon Barnes）辭職。7月26日，西雅圖中心舉行的「西雅圖美食節」（Bite of Seattle）發生槍戰，造成3人死亡、5人受傷。事件發生後，市府因未能及時向公眾提供充分安全資訊而受到批評。威爾森三天後要求巴恩斯辭職，並由Andre Sayles出任代理警察局長。

威爾森其後也要求西雅圖監察長Lisa Judge調查槍擊案發生後市府內部「資訊流通」情況，包括為何民眾等待數小時仍未獲得充分安全資訊。相關調查預計12月中旬完成，市議會公共安全委員會也預定9月22日進一步聽取報告。

依流程，提出罷免請願不代表即將舉行罷免投票。目前案件仍處於初期法律程序。金恩縣選舉部門收到文件後，首先須進行技術審查，再由檢察官辦公室處理，之後送交高等法院，由法官判斷罷免指控在事實及法律上是否充分。華盛頓州罷免公職人員有較嚴格的法律門檻，單純不滿政策或施政表現，未必足以構成罷免理由。

如果法院認定罷免理由符合法律要求，發起人才可正式進入連署階段。依目前程序，罷免方將有180天時間，必須取得接近7萬名合格西雅圖選民的有效簽名；金恩縣選舉部門完成簽名查核並確認達到法定門檻後，才可能進一步安排罷免選舉。

面對罷免行動，威爾森市長辦公室表示，請願「看來並無實質依據」，市府目前重點仍是讓西雅圖變得更安全、更可負擔。