我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台經濟成長率創39年新高 賴清德：明年普發現金1萬元

購物用自助結帳機 10種行為最惹人厭 員工：到底哪裡看不懂？

控維護安全不力 西雅圖市民提案罷免市長威爾森

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
西雅圖美食節槍擊案後第二天，市長威爾森(中)和警察局長巴恩斯(左)共同出席遇害者...
西雅圖美食節槍擊案後第二天，市長威爾森(中)和警察局長巴恩斯(左)共同出席遇害者追悼會。巴恩斯之後請辭，威爾森面臨罷免挑戰。(美聯社)

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）上任不久就面臨罷免挑戰。兩名西雅圖居民8月11日向金恩縣選舉部門提出罷免請願，指控威爾森未善盡維護城市公共安全的職責，並將社區犯罪、監視器政策及撤換警察局長等列為理由。這是2020年以來，西雅圖再次出現針對市長的罷免行動。

提出罷免案的是Melinda Jacobson與丈夫Dale Osterud。兩人認為，威爾森處理North Aurora、華埠–國際區及市中心等地治安問題的方式未能回應居民需求，並質疑市府對閉路電視監視器（CCTV）的政策。Jacobson認為，威爾森沒有能力有效處理西雅圖目前面臨的問題。

罷免案另一項爭議焦點，是威爾森日前要求西雅圖警察局長巴恩斯（Shon Barnes）辭職。7月26日，西雅圖中心舉行的「西雅圖美食節」（Bite of Seattle）發生槍戰，造成3人死亡、5人受傷。事件發生後，市府因未能及時向公眾提供充分安全資訊而受到批評。威爾森三天後要求巴恩斯辭職，並由Andre Sayles出任代理警察局長。

威爾森其後也要求西雅圖監察長Lisa Judge調查槍擊案發生後市府內部「資訊流通」情況，包括為何民眾等待數小時仍未獲得充分安全資訊。相關調查預計12月中旬完成，市議會公共安全委員會也預定9月22日進一步聽取報告。

依流程，提出罷免請願不代表即將舉行罷免投票。目前案件仍處於初期法律程序。金恩縣選舉部門收到文件後，首先須進行技術審查，再由檢察官辦公室處理，之後送交高等法院，由法官判斷罷免指控在事實及法律上是否充分。華盛頓州罷免公職人員有較嚴格的法律門檻，單純不滿政策或施政表現，未必足以構成罷免理由。

如果法院認定罷免理由符合法律要求，發起人才可正式進入連署階段。依目前程序，罷免方將有180天時間，必須取得接近7萬名合格西雅圖選民的有效簽名；金恩縣選舉部門完成簽名查核並確認達到法定門檻後，才可能進一步安排罷免選舉。

面對罷免行動，威爾森市長辦公室表示，請願「看來並無實質依據」，市府目前重點仍是讓西雅圖變得更安全、更可負擔。

精華 FAQ

  • 兩名居民指控威爾森未善盡維護城市公共安全的職責，並把社區犯罪、監視器政策，以及撤換警察局長等問題列為罷免理由，認為市府回應不足。

  • 因為西雅圖中心美食節發生槍戰造成3死5傷後，市府被批評未及時提供充分安全資訊，威爾森隨後要求警察局長辭職，使爭議進一步升高。

  • 案件先由選舉部門技術審查，再交檢察官與高等法院判定理由是否符合法律要求；若通過，發起人還要在180天內取得近7萬名有效簽名。

罷免 西雅圖 華埠

上一則

祥龍茶樓正宗粵菜港式點心 提供日式精美壽司 聚餐首選

下一則

新州前州長墨菲官方肖像花掉13.5萬元 創最貴紀錄

延伸閱讀

西雅圖美食節槍擊案 市警局長被罵翻引咎辭職

西雅圖美食節槍擊案 市警局長被罵翻引咎辭職
禁AI「看人定價」 西雅圖推公平定價 人人享同等折扣

禁AI「看人定價」 西雅圖推公平定價 人人享同等折扣
華盛頓州野火威脅持續 西雅圖禁戶外生火

華盛頓州野火威脅持續 西雅圖禁戶外生火
短脊症浣熊「吉莫西」暴紅 兩黨同聲籲保護

短脊症浣熊「吉莫西」暴紅 兩黨同聲籲保護

熱門新聞

貝爾吉奧與未婚妻斯泰爾及女兒。(取材自GoFundMe)

牛排館吃生蠔心臟驟停 伊州消防員腦傷住院逾年恐致殘

2026-08-11 20:13
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)

已申庇護無前科 2移民簽證逾期在芝機場遭ICE逮捕

2026-08-10 09:51
近來至少10人在費城機場遭ICE逮捕，圖為去年聯邦執法人員在費城機場協助TSA安檢工作。(美聯社)

74歲亞裔祖母也被抓 ICE近期已在費城機場至少逮10人

2026-08-10 10:17
馬里蘭州2026年5月高溫季開始以來，熱傷害死亡人數已達50人。(AI生成圖)

馬州今夏高溫季已釀50死 創歷史新高

2026-08-12 12:46
喬州三名華人被控以欺騙手段招募中國公民，在喬州一家地板製造廠工作。(巴爾托郡警長辦公室照片)

迫華工每天工作12小時付低薪 喬州3華人被訴

2026-08-12 21:27

超人氣

更多 >
行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝
台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕

台女結婚2年沒來得及拿婚姻綠卡 卻在機場被ICE逮捕
似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」

似牛非牛…湖北1縣首次拍到一級保護動物「秦嶺巨獸」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤