「夏威夷製造節」8月20日開幕 28家新創企業試水溫

第32屆「夏威夷製造節」將於8月20日至23日在夏威夷會議中心登場。(取自夏威夷州商業、經濟發展暨觀光廳官網)

第32屆「夏威夷 製造節」（Made in Hawaiʻi Festival）將於8月20日至23日在夏威夷會議中心登場，今年規模超過800個廠商攤位，展覽面積接近30萬平方呎。夏威夷州商業、經濟發展暨觀光 廳（DBEDT）設立「夏威夷製造展區（Hawaiʻi Made Pavilion）」，協助本地新創及小型企業直接接觸消費者。

「Hawaiʻi Made Pavilion」去年首度推出，今年擴大延續，共設20個攤位，預定有28家本地企業參與。DBEDT表示，專區主要鎖定新創及仍處於發展初期的企業，希望利用夏威夷規模最大的零售活動之一，讓業者測試產品市場接受度、累積實際銷售經驗並建立顧客群。

參展業者來源相當多元，包括「ʻĀina to Mākeke」食品創業加速計畫、Wahiawā加值產品開發中心培育的創業者，以及透過食品與產品創新網絡串聯的企業，並包括來自夏威夷四個縣、由青年、女性及夏威夷原住民經營的企業。

DBEDT廳長James Kunane Tokioka表示，大型零售活動能讓小企業直接接觸大量消費者，取得平時較難靠自己累積的銷售經驗。Hawaiʻi Made Pavilion尤其希望讓新創公司測試市場需求、建立客戶基礎，為未來進入規模更大的零售市場做好準備。

其中「ʻĀina to Mākeke」計畫著重食品創業，協助參與者將家庭食譜轉化為可以正式上市的商品，訓練內容包括產品開發、定價、品牌建立及商業成長等。

Wahiawā加值產品開發中心經理Chris Bailey表示，創業者往往花費數月時間，才將產品開發到可以上市的階段；夏威夷製造節提供人潮密集的實際銷售環境，讓業者不僅可以賣商品，也能直接聽取消費者意見，進一步調整產品及行銷方式。

DBEDT表示，「Hawaiʻi Made」計畫核心在於認證及推廣真正於夏威夷生產的商品與服務，藉由建立消費者對本土產品的信任，協助小型企業拓展市場。