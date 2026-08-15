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颶風「拉拉」豪雨襲擊 夏威夷州長宣布緊急狀態

中央社／夏威夷15日綜合外電報導
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颶風「拉拉」侵襲夏威夷，8月15日一根倒塌的電線桿懸掛在公路上方。（美聯社
颶風「拉拉」侵襲夏威夷，8月15日一根倒塌的電線桿懸掛在公路上方。（美聯社

熱帶氣旋拉拉（Lala）已增強為颶風，今天在夏威夷大島帶來強風豪雨，氣象預報人員警告，美國太平洋州恐全境面臨危險的洪患。

法新社報導，拉拉於當地時間今天上午9時左右增強為一級颶風（等級最強為五級），最大風速達每小時約120公里。

位於夏威夷大島的夏威夷郡已發布颶風警報，其他7個主要島嶼，包括毛伊島（Maui）、莫洛凱島（Molokai）、卡胡拉威島（Kahoolawe）、拉奈島（Lanai）、歐胡島（Oahu）、考艾島（Kauai）以及尼豪島（Niihau），則發布熱帶風暴警報。

預計拉拉將在大島帶來10至20英寸的降雨，局部地區累積雨量甚至可能達到25英寸。

美國國家颶風中心公告指出：「這波降雨將造成威脅生命的洪患及土石流，特別是在地勢陡峭的區域。」

公告並說，預計風暴潮將帶來30至90公分的水位上升，並伴隨「巨浪與危險風浪」。拉拉帶來的湧浪將於週末持續增強，可能造成「致命的瘋狗浪和離岸流」。

惡劣天候可能持續到明天。

夏威夷州長葛林（Josh Green）表示：「這是一個嚴重的風暴。」他已宣布全州進入緊急狀態，以確保夏威夷及各縣「有足夠資源清除災後殘骸、維護基礎設施，並採取應對準備措施」。

精華 FAQ

  • 拉拉目前最直接影響夏威夷大島，當地已發布颶風警報，並遭遇強風與豪雨。其他7個主要島嶼則仍處於熱帶風暴警報之下。

  • 氣象單位警告，拉拉可能帶來威脅生命的洪患與土石流，還會引發30至90公分的風暴潮，以及巨浪、危險風浪和離岸流。

  • 州長葛林表示這是一場嚴重風暴，宣布全州緊急狀態是為了讓各縣有足夠資源清理災後殘骸、維護基礎設施，並提前做好防災準備。

颶風 夏威夷

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