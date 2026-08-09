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檀香山拆市有地建物 將建可負擔住宅

編譯組／綜合報導
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檀香山市縣啟動前Dee Lite Bakery物業的拆除工程，象徵興建可負擔住宅...
檀香山市縣啟動前Dee Lite Bakery物業的拆除工程，象徵興建可負擔住宅政策進入新一階段。圖為相關部門代表在拆除現場合影。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

檀香山市縣拆除Dee Lite Bakery舊物業，為捷運站旁可負擔住宅開發清理場地，並作為市府活化TOD區域、擴大公共住宅供給的重要一步。

檀香山市縣正式啟動前Dee Lite Bakery（迪萊特烘焙坊）物業的拆除工程，為未來興建可負擔住宅清理場地，預計將為檀香山居民創造新的住房機會。

該址位於Eluwene街1907號，正對未來的Mokauea（Kalihi）Skyline車站。這項開發是市長布蘭吉亞迪（Rick Blangiardi）政府住房策略的一環，目標是活化Skyline捷運沿線的「大眾運輸導向開發」（Transit-Oriented Development，TOD）區域。

Dee Lite物業是目前檀香山市府推動未來可負擔住宅開發的數個市有土地之一。過去一年，市府透過公私合作及策略性重建計畫，已在市有土地上啟動一系列住房開發案，規畫興建超過2500戶住宅，市府形容這是檀香山歷來最具企圖心的可負擔住宅行動之一。

市府表示，Dee Lite舊址的規畫、採購及社區參與工作仍將持續進行，逐步推動計畫朝未來可負擔住宅開發邁進。重建完成後，將把公有土地轉化為新的住房機會，讓更多檀香山居民可以住在鄰近工作地點、公共服務及大眾運輸設施的地區。

拆除工程由RHS Lee負責，若天候及現場狀況許可，預計大約需要一個月完成。工程期間，附近居民及民眾可能會看到較頻繁的施工活動，包括重型機具及工程車輛進出，現場也將採取抑制揚塵措施；正常日間施工時段內，可能間歇出現施工噪音。市府預計工程對交通造成的影響有限，拆除期間也將持續採取適當的安全措施。

市府表示，Dee Lite舊址基地正位於未來MokaueaSkyline車站對面。透過住宅開發與軌道交通建設相互配合，市府希望提高公共土地利用效率，增加居民在就業、生活服務及公共交通設施附近取得住房的機會。

精華 FAQ

  • 市府拆除該舊址，是為未來興建可負擔住宅清理土地，並配合市長布蘭吉亞迪的住房策略，活化Skyline捷運沿線的TOD區域，增加居民在交通便利地點的住房機會。

  • 該址位於Eluwene街1907號，正對未來的Mokauea（Kalihi）Skyline車站，屬於大眾運輸導向開發核心區。住宅與軌道交通結合，可提升土地利用效率並便利通勤。

  • 過去1年，市府透過公私合作與策略性重建，在多處市有土地啟動住房開發案，總規畫超過2500戶。Dee Lite舊址也是其中之一，後續仍會持續推進規畫、採購與社區參與。

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