華盛頓州野火威脅持續 西雅圖禁戶外生火
因華盛頓州野火威脅持續，西雅圖配合金恩縣自8月7日起禁戶外生火，僅部分合規設備例外，並呼籲民眾加強防火。
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因華盛頓州野火威脅持續，西雅圖配合金恩縣自8月7日起禁戶外生火，僅部分合規設備例外，並呼籲民眾加強防火。
西雅圖市加入金恩縣（King County）行列，自8月7日起實施「第二階段禁火令」（Stage 2 Burn Ban）。禁令期間，禁止任何形式的戶外生火，包括在後院火坑或露營時使用劈柴、木柴或木炭生火。
華盛頓州野火威脅持續， 相關部門全面投入救援工作。州長弗格森（Bob Ferguson）上周也針對華州東部野火災區宣布「公共衛生緊急狀態」（Public Health Emergency），放寬醫療服務相關規定，讓受災居民更快取得藥物及必要照護。
根據西雅圖市第二階段禁令，任何進行休閒性生火的人，在接獲命令或通知後，若未立即採取行動將火撲滅或停止燃燒，可能面臨刑事指控，最高可被控以輕罪（misdemeanor）。
不過，依照製造商使用說明操作的「製造型可攜式戶外設備」仍可使用，包括烤肉設備及戶外暖爐。經核准的燃料設備也不在禁令之列，包括使用木炭、天然氣或丙烷（propane）作為燃料的設備。
西雅圖市府指出，自2026年陣亡將士紀念日以來，消防局已在全市處理超過350起樹皮、灌木叢等植被火災。當局呼籲民眾共同採取以下措施，降低意外火災發生的風險：
-妥善、安全處理香菸等吸菸物品，例如不要將菸蒂熄滅在盆栽內。
-檢查車輛，確保沒有任何物品拖行地面，以免行駛時產生火花。
-避免將車輛停放在乾燥草地上，因為車輛高溫零件可能引燃乾草。
=如果發現灌木叢或野地火災，請立即撥打911，以利消防單位迅速派員前往處理。
由於華盛頓州野火威脅持續升高，西雅圖市加入金恩縣行列，自8月7日起實施第二階段禁火令，以降低戶外火源引發新火災的風險。 禁令禁止任何形式的戶外生火，包括後院火坑、露營時使用劈柴、木柴或木炭燃燒等休閒性生火行為，目的在避免乾燥天候下火勢擴大。 依製造商說明操作的可攜式戶外設備仍可使用，例如烤肉設備與戶外暖爐；使用木炭、天然氣或丙烷的核准燃料設備也不受限，若接獲命令後未立即滅火，最高可被控輕罪。
精華 FAQ
由於華盛頓州野火威脅持續升高，西雅圖市加入金恩縣行列，自8月7日起實施第二階段禁火令，以降低戶外火源引發新火災的風險。
禁令禁止任何形式的戶外生火，包括後院火坑、露營時使用劈柴、木柴或木炭燃燒等休閒性生火行為，目的在避免乾燥天候下火勢擴大。
依製造商說明操作的可攜式戶外設備仍可使用，例如烤肉設備與戶外暖爐；使用木炭、天然氣或丙烷的核准燃料設備也不受限，若接獲命令後未立即滅火，最高可被控輕罪。
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