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禁AI「看人定價」 西雅圖推公平定價 人人享同等折扣

編譯組／綜合報導
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西雅圖推動食品雜貨平價政策，旨在遏止哄抬價格，推動「人人享有同等折扣」，以降低民...
西雅圖推動食品雜貨平價政策，旨在遏止哄抬價格，推動「人人享有同等折扣」，以降低民眾食品雜貨負擔。(取自西雅圖市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

西雅圖推出公平定價政策，禁止業者利用AI與敏感個資對食品雜貨差別訂價，目標防止哄抬價格並保障消費者享有透明、同等折扣。

西雅圖市長威爾森（Katie Wilson）宣布一項新平價政策，旨在遏止哄抬價格、推動「人人享有同等折扣」，並降低食品雜貨負擔。市府表示，若政策落實，西雅圖將成為全美第一個針對食品雜貨及民生必需品採取這類公平定價措施的城市。

威爾森說：「這項政策要阻止企業利用個人資料，設法從消費者身上榨取更多金錢。」她指出，企業蒐集大量消費者資訊，目的並非降低價格，而是試圖找出消費者願意支付的最高價格。

市議員Alexis M.Rinck表示，這項立法就是要為大型企業使用消費者個資設下限制。尤其，當前民眾可用於食品的支出減少之際，防止AI輔助的哄抬價格，並確保人人獲得公平折扣尤其重要。

「公平與透明定價」（Fair and Transparent Pricing）政策將禁止大型網路及實體食品雜貨零售商，利用就業狀況、種族、性別、社群媒體貼文、網路瀏覽紀錄、聊天機器人對話或其他類似敏感個人資料，對不同顧客設定不同價格。商品價格必須清楚標示並公開。傳統優惠券，以及提供長者、退伍軍人等特定群體的折扣仍受到保障；其他公開、透明的優惠措施也不受影響。這些例外是市府與倡議團體及本地食品雜貨業者協商後確定。

這項政策的提出，源於愈來愈多證據顯示，企業可能利用個人資料進行「最高承受價格」（price-max）定價，也就是分析消費者願意支付多少，再把價格推高至其可能接受的最高程度。

西雅圖市檢察長艾文斯（Erika Evans）表示，西雅圖選擇的是「公平，而非剝削」。任何人都不應懷疑自己是否因演算法判定，而必須為食品支付比鄰居更高的價格，這正是這項立法希望解決的問題。

西雅圖的行動並非孤例，新澤西州州長近期簽署「公平價格保護法」（Fair Price Protection Act）。但西雅圖市府表示，其政策將更進一步聚焦食品雜貨及民生必需品，若順利實施，將使西雅圖成為全美第一個採取這類食品雜貨公平定價措施的城市。

精華 FAQ

  • 這項政策主要是防止企業利用AI與個人資料做「最高承受價格」定價，避免消費者因被演算法判定而支付更高食品價格，並降低民生必需品負擔。

  • 政策禁止大型零售商使用就業狀況、種族、性別、社群媒體貼文、網路瀏覽紀錄、聊天機器人對話等敏感個資，來對不同顧客採取差別定價。

  • 傳統優惠券、長者與退伍軍人等特定群體折扣仍可保留，其他公開且透明的優惠也不受影響；市府並已與倡議團體及本地業者協商例外內容。

零售商 社群媒體 西雅圖

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