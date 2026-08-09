檀香山11萬駕照年底到期 換發需求暴增 五大中心縮減現場筆試

檀香山駕照換發需求大增，五個駕駛執照中心將縮減現場筆試，以增加換照預約名額，並鼓勵民眾盡可能多運用線上服務。(取自檀香山市府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 因應2026至2027年駕照換發高峰，檀香山市縮減歐胡島五個駕照中心的現場筆試時段，改增換照預約並鼓勵民眾使用線上考試。

因應駕駛執照換發需求大幅增加，檀香山市暨縣政府宣布，即日起調整歐胡島五個駕駛執照中心的服務安排，縮減現場駕照筆試天數，把原本每天用於筆試的部分時段，改為駕照換發及其他駕照業務預約，希望增加服務名額，並縮短民眾等候時間。

市府預估，這波駕照換發高峰將一路持續至2027年12月。光是今年底以前，平均每月就預計有超過7400件駕照換發需求。面對大量民眾需要親自前往駕照中心辦理業務，市府因此重新配置現有人力及服務時段。

檀香山今年駕照換發需求大增，最主要原因不是新規定突然要求所有人換照，而是2026、2027年剛好進入駕照到期的「高峰期」，加上目前多數換照仍須親自辦理，使預約量迅速累積。檀香山市府資料顯示，2026年檀香山市縣約有11萬張駕照到期；整個夏威夷州則約有16萬6000張。市府在預算文件中已預期2026及2027年會出現換照高峰，因而調整相關服務，並發展線上換照服務。

檀香山市顧客服務局局長Kim Hashiro表示，目前民眾親自到場辦理業務的預約需求正處於高峰，新的安排可以更有效利用有限資源，同時鼓勵民眾盡可能使用線上服務，把現場服務優先提供給今年需要換發駕照的數千名居民。

新制上路後，五個駕照中心不再每天提供現場駕照筆試。Kapālama中心改為周二、周四；Kapolei為周一、周三；Koʻolau為周三；Wahiawā及Waiʻanae則都只有周二提供現場筆試。原本安排其他日期進行筆試的時段，將轉為駕照換發或核發駕照等業務的預約名額。

對準備申請駕照的民眾而言，另一個選擇是直接在線上參加筆試。檀香山市府的線上學習駕照考試平台每周7天、每天24小時開放，不需要預約，民眾只要有網路連線及配備可正常使用網路攝影機的電腦，就可在適合的地點應試。

不過，市府特別提醒，線上考試系統目前不支援智慧型手機和平板電腦，應試者必須使用符合要求的電腦。即使已在線上通過筆試，也不代表所有手續都能在網路完成，申請人仍須預約前往駕照中心，完成身分確認及駕照核發等後續程序。

這次調整對一般駕駛人最直接的影響，是駕照換發可望增加預約名額；需要參加駕照筆試者，則應先確認各中心指定考試日期，或改採線上考試。