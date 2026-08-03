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華州宣布野火緊急狀態 州長祭「戶外禁燃令」至9月30日

編譯組／綜合報導
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華盛頓州今年已發生逾1000起野火，州長1日宣布緊急狀態，並頒布全州禁燃令。(取...
華盛頓州今年已發生逾1000起野火，州長1日宣布緊急狀態，並頒布全州禁燃令。(取自華盛頓州自然資源廳Instagram)

華盛頓州正面臨近年來最嚴峻的野火危機。州長弗格森（Bob Ferguson）8月1日宣布全州進入緊急狀態，並實施全州戶外燃燒禁令至9月30日，以因應持續乾旱、異常高溫及強風造成的野火威脅。州政府表示，今年迄今已發生超過1000起野火，燃燒面積約42萬5000英畝，創下2021年以來最高紀錄，目前仍有12場大型野火持續延燒，受災面積超過20萬英畝。

依據州長簽署的緊急命令，即日起至9月30日，全州禁止大部分戶外燃燒活動，包括焚燒庭院樹枝及落葉、垃圾焚燒、土地整地燃燒、雜草清除焚燒、營火晚會，以及未設置於火環或火坑等固定防火設施內的營火。

禁令仍保留部分例外，包括使用液態燃料或瓦斯燃料的爐具及烤爐，但必須設置於不可燃地面，且距離可燃植被至少5呎；依法取得許可的農業及林業燃燒；以及私人土地、州立公園、縣市公園及露營區內，使用火環或火坑等固定設施所生的營火。此外，目前除經許可的專業煙火施放外，一般消費型煙火的販售及施放均屬違法。

州政府也提醒，州長命令並不取代地方政府或自然資源廳已發布的更嚴格禁火措施，若地方限制更為嚴格，民眾仍須遵守所在地規定。

州長發布緊急命令前，美國國家氣象局已針對華盛頓州東部發布罕見的「特別危險情況」（Particularly Dangerous Situation，PDS）紅旗警報。州政府指出，乾旱、炎熱及強風相互作用，使火勢極易迅速蔓延。

在人力部署方面，弗格森已於7月31日動員110名華盛頓州國民兵投入野火救災，加上7月稍早已投入的27名直升機機組人員，新命令也授權州副官長可視火場需要，擴大國民兵支援規模。

州消防長辦公室目前已動員13支任務部隊，其中8支支援奧卡諾根縣（Okanogan County）的Sinlahekin Fire，5支投入史帝文斯縣（Stevens County）的Bradeen Hill Fire；另有3支打擊隊支援奧卡諾根縣Kaiser Canyon Fire及奇蘭縣（Chelan County）的Little Giant Fire。

消防單位提醒民眾，近期應避免任何可能引燃乾燥植被的行為；吸菸者切勿將菸蒂丟棄於道路、步道或草叢。

精華 FAQ

  • 州府表示，今年因持續乾旱、異常高溫與強風交互影響，野火迅速擴大，已累計超過1000起、燒毀約42萬5000英畝，因此宣布全州進入緊急狀態。

  • 禁令至9月30日，禁止焚燒庭院樹枝、落葉、垃圾、整地與雜草清除燃燒，也禁止營火晚會及未設固定防火設施的營火，違反規定恐受處置。

  • 州長已動員110名國民兵與直升機機組人員支援救災，並授權擴大部署；消防單位也投入多支任務部隊，分別支援奧卡諾根、史帝文斯等縣的多場大火。

華盛頓州 野火

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