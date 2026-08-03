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華州政府推「顧客體驗」培訓 10月27日辦CX大會

編譯組／綜合報導
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華盛頓州企業服務部將推出多項「顧客體驗」培訓課程。(取自Your Washing...
華盛頓州企業服務部將推出多項「顧客體驗」培訓課程。(取自Your Washington官網)

華盛頓州企業服務部（DES）宣布，2026年下半年將推出多項「顧客體驗」（Customer Experience，CX）培訓課程，協助州政府各機關第一線服務人員、主管及實務工作者，建立以民眾需求為核心的服務理念與實務能力。

州政府也宣布將於10月27日至29日舉辦第二屆「華盛頓州顧客體驗大會」，邀集政府、地方機關、原住民族部落、非營利組織及民間企業，共同探討如何打造更具同理心、更貼近民眾需求的公共服務。

DES表示，隨著各州政府機關近年持續推動顧客體驗改革，今年下半年規畫多項培訓課程，內容涵蓋建立「顧客人物誌」與「服務旅程地圖」，協助公務人員了解不同族群的需求，並將民眾觀點納入政策及服務設計；另有專為政府主管與分析人員設計的「政府顧客體驗研究」課程，教授如何蒐集、分析及運用民眾回饋，作為改善服務的重要依據。

此外，「超越顧客服務：打造令人難忘的服務體驗」課程，則將引導學員透過同理心與觀察力，理解民眾完整的服務歷程，運用成熟的CX工具，設計更順暢、更人性化的服務流程。

第二屆「華盛頓州顧客體驗大會」將於10月27日至29日以免費線上方式舉行，今年主題為「從政策到人民：以人為本的政府」，強調政府在制定政策與提供公共服務時，不只是「為人民設計」，更應「與人民共同設計」，讓服務真正符合民眾需求。

主辦單位表示，大會將透過實際案例分享，探討如何將同理心、無障礙及包容性融入政策制定與服務流程，並思考如何降低行政程序阻礙、提升民眾信任。

DES表示，完整議程、講者名單及報名資訊預計於9月初公布，歡迎州政府及地方政府相關人員踴躍參與，共同推動以人為本的公共服務文化。

精華 FAQ

  • DES規畫多項CX課程，涵蓋顧客人物誌、服務旅程地圖、政府顧客體驗研究，以及打造令人難忘的服務體驗，協助第一線人員、主管與分析人員提升服務設計與民眾回饋運用能力。

  • 大會將於10月27日至29日以免費線上方式舉行，主題為「從政策到人民：以人為本的政府」，強調不只為人民設計政策，更要與人民共同設計，讓服務更符合需求。

  • 主辦單位將以案例分享討論如何把同理心、無障礙與包容性融入政策和服務流程，並降低行政阻礙、提升民眾信任，促進政府、部落、非營利組織與企業交流合作。

原住民 華盛頓州

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