夏威夷「阿囉哈節」80年 系列文化慶典9月登場

夏威夷年度文化盛事「阿囉哈節」（Aloha Festivals）今年迎來80周年，將於9月在夏威夷各島舉辦一系列文化活動。(取自夏威夷州府官網)

夏威夷 年度文化盛事「阿囉哈節」（Aloha Festivals）今年迎來80周年，將於9月在歐胡島及夏威夷大島、茂宜島 、摩洛凱島及拉奈島舉辦一系列文化慶典，透過音樂、草裙舞、遊行、傳統儀式及社區活動，展現夏威夷文化與阿囉哈精神，邀請居民及來自世界各地的旅客共同參與。

「Aloha」在夏威夷語中意指愛、和平、尊重、關懷與歡迎，也象徵夏威夷特有的待人處世精神。「阿囉哈節」不僅是一場文化慶典，更是傳承夏威夷文化與社區精神的重要活動。 今年活動主題為「80年的阿囉哈：我們的文化、我們的故事，共同歡慶我們的島嶼家園」，象徵阿囉哈節走過80載，將串聯一代代在地居民與來自各地的訪客，共同認識夏威夷的歷史、文化與生活方式。

主辦單位表示，阿囉哈節最初於1946年以「阿囉哈周」（Aloha Week）之名創立，長年致力保存夏威夷傳統知識、文化習俗及歷史故事。今年適逢80周年，也特別向歷年來支持活動的皇家宮廷成員、草裙舞團、遊行隊伍、在地藝人、工藝創作者、攤商、志工及社區團體致敬，感謝他們共同守護並延續阿囉哈精神。

歐胡島今年將舉辦三項大型免費活動。9月5日率先登場的是「皇家宮廷就職典禮暨開幕典禮」，於皇家夏威夷酒店及皇家夏威夷中心舉行。活動將依循傳統禮儀，為阿囉哈節皇家宮廷成員舉行就職儀式，向昔日夏威夷王族致敬，隨後安排草裙舞及音樂演出，為為期一個月的慶典揭開序幕。

9月19日將舉辦一年一度的「威基基阿囉哈嘉年華」。屆時卡拉卡瓦大道（Kalākaua Avenue）將封街舉辦夏威夷規模最大的街頭嘉年華，讓民眾一次體驗夏威夷多元文化魅力。

9月26日壓軸登場的是年度花車遊行，遊行隊伍將自阿拉莫阿那公園（Ala Moana Park）出發，沿卡拉卡瓦大道前進至卡皮奧拉尼公園（Kapiʻolani Park）。

除了歐胡島外，夏威夷大島、茂宜島、摩洛凱島及拉奈島也將於9月陸續舉辦以阿囉哈文化為主題的地方慶典及文化活動。