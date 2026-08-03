我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗戰爭狂燒美軍彈藥 美智庫：川普半年打掉愛國者2/3庫存

理想汽車CEO李想將迎第6胎 網：生孩子也較勁馬斯克？

夏威夷「阿囉哈節」80年 系列文化慶典9月登場

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷年度文化盛事「阿囉哈節」（Aloha Festivals）今年迎來80周年...
夏威夷年度文化盛事「阿囉哈節」（Aloha Festivals）今年迎來80周年，將於9月在夏威夷各島舉辦一系列文化活動。(取自夏威夷州府官網)

夏威夷年度文化盛事「阿囉哈節」（Aloha Festivals）今年迎來80周年，將於9月在歐胡島及夏威夷大島、茂宜島、摩洛凱島及拉奈島舉辦一系列文化慶典，透過音樂、草裙舞、遊行、傳統儀式及社區活動，展現夏威夷文化與阿囉哈精神，邀請居民及來自世界各地的旅客共同參與。

「Aloha」在夏威夷語中意指愛、和平、尊重、關懷與歡迎，也象徵夏威夷特有的待人處世精神。「阿囉哈節」不僅是一場文化慶典，更是傳承夏威夷文化與社區精神的重要活動。 今年活動主題為「80年的阿囉哈：我們的文化、我們的故事，共同歡慶我們的島嶼家園」，象徵阿囉哈節走過80載，將串聯一代代在地居民與來自各地的訪客，共同認識夏威夷的歷史、文化與生活方式。

主辦單位表示，阿囉哈節最初於1946年以「阿囉哈周」（Aloha Week）之名創立，長年致力保存夏威夷傳統知識、文化習俗及歷史故事。今年適逢80周年，也特別向歷年來支持活動的皇家宮廷成員、草裙舞團、遊行隊伍、在地藝人、工藝創作者、攤商、志工及社區團體致敬，感謝他們共同守護並延續阿囉哈精神。

歐胡島今年將舉辦三項大型免費活動。9月5日率先登場的是「皇家宮廷就職典禮暨開幕典禮」，於皇家夏威夷酒店及皇家夏威夷中心舉行。活動將依循傳統禮儀，為阿囉哈節皇家宮廷成員舉行就職儀式，向昔日夏威夷王族致敬，隨後安排草裙舞及音樂演出，為為期一個月的慶典揭開序幕。

9月19日將舉辦一年一度的「威基基阿囉哈嘉年華」。屆時卡拉卡瓦大道（Kalākaua Avenue）將封街舉辦夏威夷規模最大的街頭嘉年華，讓民眾一次體驗夏威夷多元文化魅力。

9月26日壓軸登場的是年度花車遊行，遊行隊伍將自阿拉莫阿那公園（Ala Moana Park）出發，沿卡拉卡瓦大道前進至卡皮奧拉尼公園（Kapiʻolani Park）。

除了歐胡島外，夏威夷大島、茂宜島、摩洛凱島及拉奈島也將於9月陸續舉辦以阿囉哈文化為主題的地方慶典及文化活動。

精華 FAQ

  • 今年主題為「80年的阿囉哈：我們的文化、我們的故事，共同歡慶我們的島嶼家園」，象徵活動走過80年，串聯居民與訪客共同認識夏威夷歷史、文化與生活方式。

  • 歐胡島將舉辦3項大型免費活動，包括9月5日的皇家宮廷就職暨開幕典禮、9月19日的威基基阿囉哈嘉年華，以及9月26日從阿拉莫阿那公園出發的年度花車遊行。

  • 除了歐胡島，夏威夷大島、茂宜島、摩洛凱島與拉奈島也會在9月陸續舉辦以阿囉哈文化為主題的地方慶典與文化活動，擴大社區參與並延續傳統。

夏威夷 茂宜島

上一則

非退休年金的延伸策略及資產轉移機制

下一則

華府房市兩極化 一般住宅降溫 豪宅續熱

延伸閱讀

夏威夷怎麼玩？當地旅行社Wan Hawaii帶你玩出魅力

夏威夷怎麼玩？當地旅行社Wan Hawaii帶你玩出魅力
慶祝建國250周年暨中秋節 9月20日法拉盛大遊行

慶祝建國250周年暨中秋節 9月20日法拉盛大遊行
長島龍舟節登場 38支隊伍北罕普斯狄競渡 鎮長也參賽

長島龍舟節登場 38支隊伍北罕普斯狄競渡 鎮長也參賽
夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營

夏威夷佛光山 8/16講座談生命永續經營

熱門新聞

賓州一名華裔媳婦持刀連刺婆婆245刀奪命(示意圖)。(pexels)

賓州駭人血案 37歲華裔媳婦狂砍婆婆245刀奪命

2026-07-30 09:05
ICE探員執法(示意圖)。(路透)

踢咬ICE探員 賓州台灣籍婦女拒捕被控攻擊

2026-07-29 09:47
西雅圖美食節發生槍擊事件，造成多人傷亡。（路透）

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

2026-07-26 23:43
移民權益組織30日在芝加哥移民法庭前控訴現行「移民超級大庭」模式，刻意製造「缺席遣返」。(特派員黃惠玲／攝影)

超級大庭淪快速遣返工具 移民律師疾呼勤查EOIR狀態

2026-07-30 13:27
明尼蘇達州聖保羅市第一位女市長賀高麗(中)身陷性騷擾風波，而且指控她的還是該市警察局長。(美聯社)

簡訊帶性暗示？聖保羅亞裔女市長 涉性騷市警局長

2026-07-31 20:33
美國西雅圖中心當地時間26日驚傳槍擊，造成2人死亡、至少5人受傷。圖為事發後警方到場。（美聯社）

西雅圖美食節連續槍聲 目擊者：所有人都在丟東西、拚命跑

2026-07-27 00:08

超人氣

更多 >
市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

市民持槍迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場

備好講稿卻未獲邀致詞 曼達尼赴陣亡美軍葬禮尷尬離場
潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目

潘越雲全說了…40年交情曝光 揭開李宗盛私下真面目
等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」

等待10年了…子瑜媽感性發文「一句話暗藏續約玄機」
伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成

伊朗：荷莫茲海峽新航道協議 與阿曼接近達成