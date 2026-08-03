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歐胡全島校區道路 速限降至20哩

編譯組／綜合報導
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歐胡島校園周邊道路的速限降為20英里，檀香山市交通服務局啟動標示更換工程。(取自...
歐胡島校園周邊道路的速限降為20英里，檀香山市交通服務局啟動標示更換工程。(取自檀香山市交通服務局官網)

檀香山市交通服務局（DTS）宣布，將依據市議會通過的第24-32號條例，全面調降歐胡島校園周邊道路的速限，以提升道路安全。根據新規定，市府管轄道路的校園速限將由原本的「學童在場時每小時25哩」，調整為「上課日每天上午6時至下午6時，每小時20哩」。

作為「完整街道（Complete Streets）」與「零死亡願景（Vision Zero）」計畫的一部分，交通服務局將設置新的20哩速限標誌，並在學校周邊1000英尺範圍內，更換或增設缺失、褪色、損壞，或不符合現行聯邦標準的校區交通標誌。

歐胡島共有200多所學校，整項計畫需製作、安裝及更換約1萬面交通標誌。考量工程規模及可運用資源，市府將在未來數年分階段推動，並優先以公立學校周邊為主。

市府表示，各市議會選區的優先改善校區，是透過數據分析選定，評估因素包括學校學生人數、聯邦弱勢學校補助資格、步行上學學生比例、服務年級、交通事故紀錄，以及超速問題等。至於位於非市府管轄道路上的校園，交通服務局將與相關道路主管機關合作，協調同步調降校區速限。

檀香山警察局（HPD）交通科Herbert Soria表示，隨著學生返校，警方最重要的工作就是確保每一位孩子都能安全往返校園。警方將針對歐胡島各校區的新速限規定加強取締執法，呼籲所有駕駛人放慢車速、保持警覺，並記住多一分耐心、多一分夏威夷的「Aloha精神」，就能為社區安全帶來巨大改變。

精華 FAQ

  • 市府管轄道路的校園速限，將由原本學童在場時每小時25哩，改為上課日每天上午6時至下午6時，每小時20哩，以提高學校周邊行車安全。

  • 歐胡島有200多所學校，整體工程約需製作、安裝及更換1萬面交通標誌，涵蓋學校周邊1000英尺內的缺失、褪色、損壞或不符標準標誌。

  • 市府將依據數據分階段優先改善公立學校周邊，並與非市府管轄道路的主管機關協調同步降速；HPD也會加強取締，提醒駕駛減速留意學童。

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