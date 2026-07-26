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不熟平台操作 婦遭罰60萬 告檀香山市府違憲

編譯組/綜合報導
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檀香山市府對短期出租訂有管理條例，以維護住宅市場及社區秩序。(取自檀香山市府官網...
檀香山市府對短期出租訂有管理條例，以維護住宅市場及社區秩序。(取自檀香山市府官網)

AI摘要

文章摘要整理：

夏威夷83歲婦人因不熟租屋平台操作，誤將房源設為可短租，遭檀香山市開罰60萬美元；她提告指控違憲，雙方如今已初步談妥和解。

夏威夷檀香山市一名83歲婦人因誤將出租住宅刊登為可接受短期租賃，遭市府累計開罰60萬美元，引發罰則過於嚴苛、違反美國憲法第八修正案的精神。最新進展顯示，檀香山市已與當事人針對罰款金額達成初步共識，這起聯邦訴訟可望以庭外和解方式落幕。

居住於檀香山市Wilhelmina Rise社區的83歲婦人Sandra May，5月時向聯邦法院控告檀香山市政府、規劃與許可局（DPP）、局長Dawn Apuna。她主張，自己因網路租屋平台刊登錯誤而遭處以高達60萬美元罰款，已違反憲法第八修正案有關「禁止過度罰款」（Excessive Fines Clause）的保障。

根據訴狀，May原本打算將出租住宅設定為僅接受30天以上租期，以符合檀香山市短期出租管理規定。然而，由於她不熟悉網路平台操作，加上律師指出她「對各種科技工具的使用都相當吃力」，導致房源多次被誤設為可接受30天以下短租。

2024年第三次發生相同情況後，市府通知她，若未立即更正，每天將處以1萬美元罰款。直到59天後，她才發現問題並完成修正，累積59萬美元罰款，加上市府對其房產設置1萬美元留置權（lien），使總金額達到60萬美元。

May的律師表示，市府在開罰後並未告知當事人如何提出異議或行政救濟，也未提供申訴程序，她只能向聯邦法院提起訴訟，主張市府裁罰已超出合理比例。但在上周提交法院的最新文件顯示，雙方已就罰款金額達成初步協議，目前正草擬和解文件。

儘管如此，市府仍堅持其裁罰程序合法。市府律師指出，當事人提出聯邦訴訟時，相關行政救濟程序尚未完成，規劃與許可局仍須依程序重新檢視罰款是否適當，必要時可依個案情況調整金額；此外，檀香山市分區上訴委員會也尚未做出最終決定。市府認為，當事人在尚未用盡所有行政救濟途徑前便提起訴訟，時機過早。

精華 FAQ

  • 因她原本想把出租住宅設為僅接受30天以上租期，卻因平台操作不熟，多次被誤設為可接受短租，最終累積59萬美元罰款，另加1萬美元留置權。

  • 她主張市府罰款過於嚴苛，已違反美國憲法第八修正案中「禁止過度罰款」的保障，認為60萬美元與其錯誤情節不成比例。

  • 最新文件顯示，檀香山市與當事人已就罰款金額達成初步共識，正在草擬和解文件，這起聯邦訴訟有望以庭外和解方式結束。

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