西雅圖斥資1.1億 廣建可負擔租賃住宅

西雅圖市住房辦公室發布公告，徵求開發計畫，擴大興建可負擔的租賃住宅。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 西雅圖住房辦公室推出近年最大年度住宅投資計畫，將以約1.1億美元資助可負擔租賃住宅的新建、整建與收購，優先協助低收入、無家可歸及家庭型住戶。

西雅圖 市住房辦公室（Office of Housing）公布「租賃住宅興建資金徵案公告」（NOFA），將提供至少1億美元資本補助，加上市府其他配套資金，總投入約1.1億美元，支持可負擔租賃住宅的新建、整建及收購計畫，協助低收入 家庭獲得穩定住房， 並降低居民因房價與租金 上漲而被迫遷離社區的風險。

這項西雅圖近年最大年度住宅投資計畫的申請期限至9月17日，符合資格的非營利及可負擔住宅開發機構均可提出申請。所有獲得補助的住宅都設有收入及租金限制，服務對象為家庭收入介於地區中位數（AMI）0%至60%的住戶。

根據西雅圖住房辦公室最新公布的2026至2027年收入標準，AMI 60%約為：1人家庭年收入6萬9060美元、2人家庭7萬8960美元、3人家庭8萬8800美元及4人家庭9萬8640美元。

這次補助分為三大類。第一類為新建住宅，補助興建永久性可負擔租賃住宅，包括空地開發及基地重建；第二類為整建住宅，針對需要重大修繕、設備更新或結構改善的住宅，並鼓勵結合聯邦低收入住宅稅額抵免（LIHTC）；第三類為收購住宅，協助收購現有住宅建築，避免其流入市場後失去可負擔性，並納入市府長期管理體系。

住房辦公室指出，今年評選將優先支持最需要住房協助的族群，包括提供永久支持性住宅（PSH），安置無家可歸者及其家庭；至少20%的住宅單位須提供給收入不超過AMI 30%的超低收入家庭；至少20%的住宅單位須規劃為兩房以上，以滿足有子女家庭的居住需求。

除了住戶收入條件外，市府也將評估開發案所在地，優先考量過去較少獲得市府住宅投資、以及居民面臨人口遷移風險較高的社區，希望透過公共資源投入，減緩都市更新及房價上漲對原有居民造成的衝擊。

住房辦公室並訂出時程：7月30日舉辦線上說明會；9月10日為申請前會議最後受理日；9月17日中午12點申請截止；12月18日公布獲獎助專案名單。