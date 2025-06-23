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夏威夷大砍校園預算 拉海納小學重建遭拒

編譯組╱綜合報導

夏威夷新聞網(Hawaii News Now)報導，夏威夷州立法機構近期大幅刪減教育廳(DOE)提出的校園建設與整修預算，總額超過14億美元，刪幅達七成，重建拉海納小學及規畫中的東卡波雷（East Kapolei）新校案預算均遭拒。

州參議會財政委員會主席德拉克魯茲（Donovan Dela Cruz）直言刪減原因，是州教育廳資金使用效率長期不彰，不足以說服立法機構全額核准其預算申請。

根據教育廳公共工程主管浦崎(Jadine Urasaki）6月20日簡報內容，教育廳原本提交為期兩年的建設與整修計畫，總經費達19億美元。但立法機構最終僅核撥約4.89億美元，刪除幅度高達14億美元，超過七成。浦崎坦言：「這遠遠低於我們的預期。」

遭到否決的項目，包括耗資7000萬美元、重建在拉海納野火中全毀的King Kamehameha III小學，以及預算1.3億美元、在東卡波雷新設學校。

對於拉海納新校選址，目前社區意見分歧。教育廳主張在Kuia社區一塊未開發土地興建新校，並指出當地居民普遍支持該方案；但德拉克魯茲認為，聯邦緊急事務管理署(FEMA)已在Pulelehua地區設立臨時校園，且該地已具備水電與道路等基礎設施，相較之下更具經濟效益。

至於東卡波雷的新校計畫，德拉克魯茲認為時機尚未成熟。他強調，若教育廳能展現出改善效率、加快執行進度的具體成果，立法機構未來會更有意願增加撥款。

浦崎也承認目前教育部與立法機構之間的信任需要修復：「我們會持續努力強化合作關係，並重新建立他們的信心與支持。」儘管此次預算受挫，教育部表示不會放棄，仍將上述項目納入明年度的補充預算案，期望爭取更多支持，為夏威夷的教育建設注入新動能。

夏威夷州 克魯茲 教育部

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