檀香山蛋價數月以來首降 進口蛋更便宜

由於禽流感緩和、需求下降，檀香山雞蛋價格5月下跌。(美聯社)

根據夏威夷 農業廳最新數據，檀香山5月的雞蛋 價格出現數月以來首次下降，為長期承受高物價壓力的消費者帶來一絲緩解。統計顯示，本地生產的大型非有機雞蛋每打平均價格從4月的9.58美元降至5月的9.04美元，降幅為5.6%。同一期間，從美國本土進口的非有機雞蛋價格更是大跌16.5%，從9.32美元降至7.78美元。

18顆裝的雞蛋價格也呈現類似下降趨勢，本地生產的雞蛋下降3%，進口蛋下降17.2%。有機雞蛋方面，本地生產蛋每打從12.07美元降至11.26美元，降幅6.7%；進口有機雞蛋則從9.74美元降至8.29美元，降幅達14.9%。

儘管5月蛋價下降，但與2024年底相比，蛋價仍處於較高水平。2024年12月，本地生產的非有機雞蛋每打平均價格為7.94美元，進口蛋為7.28美元。

雞蛋價格的下降主要受到以下因素影響：

一、禽流感 疫情緩解：自2024年11月在歐胡島發現高致病性禽流感（HPAI）以來，未再有新病例報告，夏威夷的蛋品生產設施未受到影響。

二、全美蛋價下跌趨勢：根據美國農業部的數據，2025年4月，全美大型白殼雞蛋的批發價格從3月的6.23美元下降至5.12美元，為1984年以來最大單月降幅。

三、季節性需求減少：復活節過後，消費者對雞蛋的需求下降，導致價格回落。

然而，價格的下降也使本地生產與進口雞蛋之間的價格差距擴大。2025年初，兩者價格幾乎持平，但5月的數據顯示，本地非有機雞蛋每打價格比進口高出1.26美元，有機雞蛋的差距更達2.97美元。

夏威夷農業廳表示，仍鼓勵消費者支持本地農產品，以促進本地農業的可持續發展。本地生產的雞蛋不僅更新鮮，還有助於減少對進口的依賴，提升食品安全性。