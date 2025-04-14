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健康服務需求強勁 StretchLab夏威夷拓點

編譯組／綜合報導
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專業伸展師（flexologist）依據個人需求提供一對一的輔助伸展服務。(美聯社)
專業伸展師（flexologist）依據個人需求提供一對一的輔助伸展服務。(美聯社)

Hawaii News Now報導，由於健康服務需求強勁，全球最大的伸展輔助品牌StretchLab在夏威夷在瓦伊克勒（Waikele）開設第四家店。

4月是全國壓力關注月（National Stress Awareness Month），鼓勵人們專注於減輕壓力與促進身心健康的方式； 其中一種舒緩壓力的方法是提升身體柔軟度，減輕肌肉疼痛與壓力，Stretchlab在這樣的需求下於2015年成立，並在全球成立超過300家工作室，成為最大輔助伸展品牌。StretchLab目前在卡哈拉（Kahala）、凱魯阿（Kailua） 和檀香山（ Honolulu） 設有據點，近期在瓦伊克勒開設第四間分店。

StretchLab提供由專業伸展師（flexologist）協助的一對一伸展課程，依據個人需求量身打造，針對特定的問題區域與肌肉群進行伸展。StretchLab夏威夷區域經理柏古基（Adam Bogucki）說：「你可以把它想像成是懶人版的瑜伽。」

柏古基說，「我們能幫助提升柔軟度、關節活動度、預防運動傷害，以及緩解疼痛。每個人來的理由不同，我們提供對應的解決方案」。StretchLab的專業伸展師接受過廣泛的培訓，能夠針對每位客戶的需求，提供個性化的伸展方案。

除了一對一輔助伸展服務，StretchLab還提供壓縮治療（Compression Therapy），即利用壓縮空氣按摩腿部肌肉，促進血液循環，提升靈活性，加速肌肉恢復。初次體驗50分鐘的全身伸展課程，價格在49至69美元間，因地點而不同，其他還有單次課程及會員方案等不同消費選項。

全國壓力關注月始於1992年，由健康資源網絡（Health Resource Network, HRN）發起，旨在提高公眾對壓力成因及其影響的認識，並推廣有效的壓力管理方法。自此，每年4月都被指定為壓力關注月，提供一個平台讓人們公開討論壓力對身心健康的影響，並鼓勵採取積極措施來減輕壓力。

夏威夷

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