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減赤字不減服務 華盛頓州擬課財富稅 估4年增收103億

編譯組／綜合報導
華盛頓州州長英斯利最近提出新預算案，由於出現赤字，他提議對州內最富有居民徵收「財富稅」。(取自Inslee臉書)
華盛頓州州長英斯利最近提出新預算案，由於出現赤字，他提議對州內最富有居民徵收「財富稅」。(取自Inslee臉書)

為彌補預算短缺並避免削減州政府服務，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）支持對州內最富有居民徵收「財富稅（wealth tax）」的提案。

該提案將對全球資產超過1億元的部分徵收1%的年度稅，預計影響約3400名華州最富有的人。根據州長辦公室的估算，這項稅收計畫在未來四年內，將籌集約103億元。

英斯利還希望提高企業稅，擬對大型企業實施為期一年的暫時性20%商業和職業稅（B&O稅）增幅，之後再提高10%的商業稅稅率。

英斯利的加稅提案出現在州政府未來四年可能面臨約100億至120億元的預算缺口之際，他並暗示，赤字可能會更高，可能達到160億元。這是預期州收入與資金需求之間的差距，包括為過去幾年由英斯利和立法機構批准的新項目和擴展項目提供資金。

英斯利在向立法機構提交的最終預算提案中公布了這些稅收計畫。他將於明年1月15日卸任，由州長當選人弗格森（Bob Ferguson）宣誓就職。弗格森尚未排除支持加稅的可能性，但他在最近接受「西雅圖時報」採訪時表示，他將首先致力於從預算中尋找節省的空間。他的過渡團隊發言人17日表示，正在審查英斯利的預算提案。

華州若實施財富稅，將是全美首例，並面臨巨大挑戰。華州稅務局（Department of Revenue）指出，財富稅的管理將是「艱鉅」的任務；挑戰包括對富人分散各地的資產進行估值的困難、未知的遵守率及積極的稅務規畫策略等。

此外，新稅也可能導致富有的納稅人遷出華州，反而使預算問題惡化。報告指出：「在美國，州級財富稅是一項新穎的措施，由於改變住所的障礙嘿有限，資本外流的風險可能增加。」

總體而言，英斯利的運營預算提案，將把州政府的支出從當前兩年預算中的約720億元增至2025-27財政年度的約790億元。更高的稅收和支出迅速引來共和黨議員的批評。但民主黨在州眾議院和參議院是穩定多數，最終將決定採納或捨棄英斯利提案的那些部分；即將上任的州長弗格森，也擁有否決權。

財富稅在華州並非新話題，議會曾提出類似法案，但未能通過。對富人加稅的想法，部分是起於稅收體系，因華州過度依賴銷售稅而被評為全美最具累退性的稅制之一，即最貧困的居民承擔相對更高比率的收入稅負。

雖然沒有財富稅那麼引人注目，但商業稅的增加將影響更多人。該提案將首先對年收入超過100萬元的約2萬家服務型企業，增加20%的商業和職業稅一年；2027年時，這項臨時稅取消，取而代之的是所有業務類別增加10%的商業和職業稅，預估可在四年內籌集約26億元。

英斯利的預算辦公室預測，大多數小型企業不會受到影響，因為它們符合稅收抵免條件，或者收入低於納稅申報門檻，該門檻在提案中將保持不變。

英斯利12月初已下令凍結州政府支出，暫停非必要的招聘和服務合同，並限制採購和差旅支出。

華州目前稅收狀況(資料來源：Institute on Taxation and ...
華州目前稅收狀況(資料來源：Institute on Taxation and Economic Policy、Inslee臉書 編譯組／製表)

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