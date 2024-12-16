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夏威夷中華文化服務中心 歡慶43周年

記者高振華／檀香山報導
夏威夷中華文化服務中心2024年會長及理監事。（記者高振華／攝影）
夏威夷中華文化服務中心2024年會長及理監事。（記者高振華／攝影）

夏威夷中華文化服務中心12月8日晚間於檀香山市華埠麗晶海鮮酒樓舉辦2024年會員大會暨成立43周年慶，晚宴席開17桌，檀香山僑界各社團僑領與該中心會員齊聚一堂同慶並共享喜悅之氣。

晚間6時，司儀臧月瑩宣布晚會起幕後，會長林秀琴登台歡迎與會貴賓，並介紹該中心在過去一年執行的工作，其中有書畫展及國樂等傳統中華文化，目前又增設了烹飪班，讓會員有更多選擇。該中心前會長聶威杰應邀致詞時盛讚會長及董事們出錢出力，以及個人的時間推廣會務。

致詞後，眾人開始享用麗晶酒樓提供的美食，同時欣賞由尹安安老師的肚皮舞與洪充蕙教授的二胡表演。接下來的抽獎及卡拉OK節目則換由前會長王智主持。

用餐期間，周金龍率先當台高歌「我是隻小小鳥」揭開了卡拉OK序幕，稍後登台的來賓極為踴躍，大多以國、台語歌為主，台下與會者邊聽歌邊進食，同時相互問候。主持人則趁卡拉OK換檔中進行抽獎，當晚獎品品項玲瓏滿目，現金、禮券、餐券、餐盤、茶葉禮盒及禮品。除了會中提供獎品外，還有會長、董事及其他僑團或個人贈送了近百份，大獎則包括了珠寶首飾與液晶電視等，全部被幸運人士帶回家。晚間9時許，最大的獎項電視機抽出後，眾人才一一不捨地互道別離。

當日出席貴賓除上述外，還包括僑務委員何文祥，出席的僑務諮詢委員有楊泰瑛夫婦、聶威杰夫婦、沈文洲夫婦、趙光斗及蔡皚如，僑團僑領出席者有世華工商婦女企管協會夏威夷分會會長謝雪華、越棉寮華人聯誼會長陳啟邦、華人聯誼會長周金龍、客家協會會長鄧美麗、北美洲台灣婦女會長吳惠芳與台鄉會、長老教會、台商會與夏威夷大學、楊百翰大學兩校的台灣同學會等近200人。

文服中心呼拉舞班為來賓表演。（記者高振華／攝影）
文服中心呼拉舞班為來賓表演。（記者高振華／攝影）

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