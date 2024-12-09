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歐胡島電動自行車事故激增 專家籲戴安全帽

編譯組／綜合報導
歐胡島電動自行車（e-bike）事故激增，健康專家提醒注意安全隱患，呼籲佩戴安全帽。(截自夏威夷即時新聞網)
歐胡島電動自行車（e-bike）事故激增，健康專家提醒注意安全隱患，呼籲佩戴安全帽。(截自夏威夷即時新聞網)

夏威夷即時新聞網（Hawaii News Now）報導，隨著歐胡島電動自行車（e-bike）事故激增，健康領導者和專家向家長們發出提醒，在考慮購買自行車作為聖誕禮物前，尤其是電動自行車，務必三思而行。雖然電動自行車很有趣，但存在安全隱患。

檀香山緊急服務部主任愛爾蘭（Jim Ireland）說：「我們的緊急醫療服務部門幾乎每天都會接到電動自行車事故的報警，大約是每兩天多於一次。今年2024年，我們已處理超過200起電動自行車事故，而這年還未結束。」

他說：「我們希望為公眾提供必要的緊急服務，但我們更希望大家能採取預防和安全措施，以避免需要我們的服務。」

電動自行車在歐胡島的受歡迎程度飆升。去年有近8000輛電動自行車在市政府登記，今年迄今已有近5000輛登記。然而，普通踏板自行車的登記數量卻在下降。

Adventist健康城堡醫院(Adventist Health Castle)醫院急診醫學主任伯克（Alexander Berk）解釋，速度等於傷害。如果速度加倍，實際上會使傷害增加四倍。他說，一輛普通自行車以每小時10哩的速度行駛，摔倒後可能會扭傷、擦傷，或者出現瘀傷。但如果是以每小時20哩的速度騎行電動自行車，同樣的事故會產生四倍的力量，導致骨折、嚴重的頭部損傷、創傷性腦損傷和出血。

根據法律，只有年滿15歲的人才可以操作電動自行車，並且必須以家庭中成年成員的名義註冊，16歲以下的騎行者必須佩戴頭盔。但目前有建議提出，將強制佩戴頭盔的年齡提升至18歲以下，無論騎行何種類型的自行車或裝置。

電動自行車商家The Bike Shop總經理中畑（Mel Nakahata）希望人們能更多地騎行，但前提是以安全為重。他說：「家長們，請務必讓您的孩子佩戴頭盔，不論他們的年齡。」他指出，電動自行車正在迅速發展，需要社區、商店及市縣和州府投入更多心力來應對有關電動自行車使用的問題。

歐胡島電動自行車（e-bike）事故激增，健康專家提醒注意安全隱患，呼籲佩戴安全...
歐胡島電動自行車（e-bike）事故激增，健康專家提醒注意安全隱患，呼籲佩戴安全帽。(截自夏威夷即時新聞網)

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