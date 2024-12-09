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華盛頓州長簽行政命令 推進鮭魚復育

編譯組／綜合報導
華盛頓州州長英斯利在3日簽署的行政命令上，特別畫上一條鮭魚，強調推進鮭魚復育的決心。(取自英斯利新聞信)
華盛頓州州長英斯利在3日簽署的行政命令上，特別畫上一條鮭魚，強調推進鮭魚復育的決心。(取自英斯利新聞信)

華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）3日簽署行政命令，強調透過恢復哥倫比亞河（Columbia River）流域及河岸棲地，推進鮭魚復育的重要性。

英斯利說：「我們應該將本州及其水資源視為借來的，而非繼承的。我們有責任為後代留下健康的州環境。」

他說：「這些魚群和水域是我們的責任，我們必須捍衛牠們。我們已規畫出鮭魚復育的路徑，而這項命令將確保我們遵循這條路徑。」

這位將卸任的州長在新聞稿中指出，華盛頓州民從哥倫比亞河取水，原住民依賴捕撈鮭魚維生，這條河灌溉農田、種植食物，也為社區提供能源；河面之下是一個與人類一樣依賴河流健康的生態系統。然而，這條河及其鮭魚群正因人類活動和氣候變化而陷入深重危機。

英斯利擔任州長期間的首項成就之一，就是達成了「亞基馬流域綜合計畫」（Yakima Basin Integrated Plan）。12年後，他的最後一項重大舉措之一，是另一項保護華盛頓州水資源的歷史性措施。

英斯利推進多項水資源保護計畫，整合部落、農民、航運業者、公用事業公司、保育團體與社區等不同利益方，使健康河流的重要性超越任何單一利益。其一系列協議在去年12月達成最重要的成果：「韌性哥倫比亞流域協議」（Resilient Columbia Basin Agreement，RCBA），由拜登政府、太平洋西北地區的部落、俄勒岡州、華盛頓州（合稱「六主權方」）共同簽署，承諾鮭魚復育、清潔能源投資及重新確認部落條約權利。

2024年太平洋西北地區的鮭魚也確實傳來好消息。西雅圖時報報導，在薩瑪米什（Sammamish），一群科卡尼鮭魚（kokanee）翻滾著順流而下，新的紅色鮭魚群則衝過溪流，向產卵地進發。這條溪流因為數百條內陸鎖眼鮭魚（sockeye）而充滿生機，這是薩瑪米什湖流域十年來鮭魚回流數量最大的一次。

此外，從哥倫比亞河創紀錄的鎖眼鮭魚回流數開始，胡德運河（Hood Canal）夏季狗鮭（chum salmon）也創紀錄地回到聯合河（Union River），秋季狗鮭則回到了西雅圖的派柏溪（Pipers Creek）。

英斯利簽署的新命令確保這項協議實施的動能，並承諾州政府將履行相關承諾，持續以緊迫感挽救鮭魚。行政命令的核心之一是河岸棲地的恢復。由於人類的活動威脅著鮭魚的棲地，例如輪胎和剎車灰塵混入雨水中會毒害河流、雪量和溪流量逐漸減少、水溫不斷升高、遷徙路徑被阻隔及開發活動等，州政府通過立法和具體作為應對相關問題，例如禁用有毒剎車片、清理涵管、資助數百個關鍵棲地恢復項目等。

華盛頓州州長英斯利3日簽署行政命令，強調透過恢復哥倫比亞河（Columbia R...
華盛頓州州長英斯利3日簽署行政命令，強調透過恢復哥倫比亞河（Columbia River）流域及河岸棲地，推進鮭魚復育的重要性。(取自英斯利新聞信)

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