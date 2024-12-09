西雅圖明年最低時薪 升至20.76元 餐飲業員工憂收入減少、裁員

西雅圖最低工資自2025年1月1日起統一調為每小時20.76美元，這對部分以小費為主要收入的調酒師等餐飲業員工而言，帶來不同影響。(取自Liberty Bar Instrram)

西雅圖 現行最低工資，根據企業規模、小費 和福利而不同。2025年起這些條件將被取消，1月1日起統一為每小時20.76美元，成為全美最高之一。對部分人來說，這意味薪資將提高3.51美元。

西雅圖時報報導，從表面上看，這對餐飲業員工來說是一個重大勝利，但實際情況並非如此簡單。

今年西雅圖市議會會議中，最低工資的調漲成為政治爭議的核心，餐廳業主與勞工 倡導者雙方針鋒相對。

西雅圖的餐廳業主整年都對這一問題感到恐慌，認為在這個尚未完全從疫情中恢復的行業中，工資上漲會讓許多餐廳難以維持經營。他們曾遊說市議會延長即將到期的小費抵扣政策，即允許小型企業將小費和福利計入最低工資，但這一努力已在8月宣告失敗。

與此同時，勞工組織則對小費抵扣政策的延長提出抗議。他們在網站thatsadealbreaker.com指出，「餐飲業的遊說者總是使用相同陳舊的理由：行業無法承受工資上漲，否則企業將被摧毀。」餐廳業主對此表示異議，指出餐飲業的利潤非常微薄，並強調許多餐飲業員工通過小費賺取的收入遠高於最低工資。

那麼，員工如何看待最低工資上漲呢？部分西雅圖地區餐廳員工則對工資上漲表示不確定，特別是企業為應對更高的勞工成本而提高價格、削減班次、實施服務費時，可能導致小費減少、實際收入下降的潛在風險；部分企業甚至可能直接以裁員因應。

春恩（Jeanie Chunn）是西雅圖餐廳聯盟（Seattle Restaurants United，SRU）的共同創辦人兼參與主管，致力於解決餐飲行業的共同挑戰，與業主和員工都有合作經驗。她認為，將業主和員工對立起來，而不是強調他們之間的共生關係，是這項議題討論偏離方向的原因。

春恩表示，「餐廳是一個勞動密集型行業，是全國最大的私營部門之一，但我們的呈現方式非常多樣化」。因此，解決方案因餐廳類型而異，例如自助式餐廳的解決方案未必適用於高級餐廳，反之亦然，使得實行「一刀切」的規定十分困難。

調酒師萊德（Stef Rider）表示，最低工資上漲對她工作的兩家酒吧的影響完全不同。位於Capitol Hill的高檔雞尾酒吧，為員工提供帶薪休假、由雇主全額支付的健康保險、視力和牙科福利。萊德的時薪為19.25美元，加上小費後，每小時收入平均達到50美元。另一家是社區酒吧，萊德在這裡的時薪為即將到期的調整後最低工資17.25美元，沒有任何福利，但她說：「我的小費收入遠遠超過這些。」

高檔雞尾酒吧正在透過舉辦私人派對等方式創造新的收入，以應對工資上漲。至於社區酒吧，萊德說：「他們會默默地漲價，挺過這場風暴。」目前這兩家酒吧都沒有實施服務費來彌補勞工成本的計畫。

目前埃弗里特（Everett）的最低工資為每小時16.28美元，明年1月起將跟隨西雅圖上調至20.24美元。