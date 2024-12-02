賴清德夏威夷晚宴 300多人出席 州參眾議員獻旗

賴清德總統在夏威夷晚宴上與僑胞合影。(記者高振華╱攝影)

以「繁榮南島、智慧永續」為主題出訪南太平洋的中華民國總統賴清德 ，專機於11月30日清晨抵達夏威夷。數十位熱情的僑胞於賴總統下榻的卡哈拉酒店與渡假村外迎接，並獻上夏威夷花環。

稍事休息後，賴清德即前往夏威夷比夏普博物館 、夏威夷急難管理局及亞歷桑納號戰艦博物館。晚間6時在下榻的酒店舉辦僑宴。在台協會執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、國會眾議員凱斯（Ed Case）、德田（Jill Tokudo）、在台協會前主席莫健、夏威夷大學東西中心前主任魏理庭（Richard Vuylsteke）與夏威夷副州長路克（Sylvia Luke），及州參眾議員和僑界代表三百餘人出席。

席間，美國來賓紛紛致詞，肯定美台與台夏間友誼與經貿、科技都在持續穩定成長，也感謝台灣在茂宜島大火時提供救難金。

夏威夷僑務委員何文祥當晚代表僑界歡迎賴清德訪問。夏威夷州 參眾兩院議員登台，將美國國旗與夏威夷州旗各一幅致贈賴情德。這也是他們有史以來第一次獻旗給中華民國來訪的總統。

賴清德總統在夏威夷晚宴上與僑胞合影。(記者高振華╱攝影)

賴清德致詞表示，這是他上任以來，第一次出訪馬紹爾、吐瓦魯及帛琉友邦，對過境夏威夷時僑胞除了夏威夷還有紐約及加拿大的僑領來迎接表示感謝。他還以台語表示「我們都是Team Taiwan，台灣尚勇」。

賴清德說，感謝美國秉持安全、尊嚴、舒適、方便的原則提供協助，讓此次訪問順利成行。感謝AIT執行理事藍鶯的溫暖歡迎與夏威夷州長格林（Josh Green）及夏州政府的熱情接待。

賴清德表示，當天他分別參觀了夏威夷急難管理局、比夏普博物館及亞歷桑納號戰艦紀念館。「在參觀亞歷桑納紀念館時，提醒了我們確保和平的重要性。和平無價，戰爭沒有贏家。我們必須共同努力，攜手防止戰爭的發生」。

賴清德說，台灣的科技與經濟發展受到世界的肯定，認為台灣可以幫助世界，台灣也需要世界各國的支持。

賴清德表示：「這次我們的棒球代表隊參加世界十二強棒球賽，獲得世界冠軍。一開始大家都不看好，但最後獲得冠軍。過去國際社會不看好台灣，但只要我們打拚團結，一定可以得到國際社會更大的肯定與稱讚。」