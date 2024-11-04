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華盛頓大學：華盛頓州房價、租金中位數 哥倫比亞縣最低

編譯組／綜合報導
根據華盛頓大學研究，哥倫比亞縣是華盛頓州房價中位數和租金中位數最低的縣。(取自Zillow)
根據華盛頓大學研究，哥倫比亞縣是華盛頓州房價中位數和租金中位數最低的縣。(取自Zillow)

根據華盛頓大學（UW）的數據，哥倫比亞縣（Columbia County）的房價和租金中位數均為華盛頓州最低。近一年來，該縣的二手房價格下降17.5%，為全州最大跌幅，而大多數其他地方的房價卻在上升。

哥倫比亞縣是一個位於華盛頓州藍山東北、人口約4000的農業縣，也是東南華盛頓唯一的滑雪勝地——藍木(Bluewood)的所在地。

根據華盛頓大學的研究，哥倫比亞縣是華盛頓州僅有的三個住房負擔得起的縣之一，另兩縣是亞當斯縣(Adams County)及格蘭特縣(Grant County)。這意味家庭收入中位數居民的房貸支出，不會超過其收入的25%。該縣最近的失業率為4.8%，與全州相當。

西雅圖時報報導，鮑拉薩(Steven C. Bourassa)是負責彙編該數據的研究人員之一。他表示，目前尚無法明確解釋為何該縣的房價下降；該縣的房屋庫存量很低，這可能意味市場僅剩的房屋質量較低，因此價格也較低；但該縣人口並未增長，這也可能導致需求不增長。

他說，或許在哥倫比亞縣，因為需求不足，房價在高利率下依然走低，這是預期中的情況，但又與美國其他地區於高利率下房價仍然上漲的現象不同。

哥倫比亞縣縣政委員之一豪爾(Marty Hall)對華盛頓大學的數據感到驚訝。他認識一些難以在該地區找到住房的人，但他認為這更多是供應不足的問題，而非價格問題。

儘管如此，豪爾希望低廉的房價能吸引人們前來哥倫比亞縣看看。像許多其他鄉村地區一樣，哥倫比亞縣在吸引新企業和新面孔以促進當地經濟方面一直面臨挑戰。他說，我們非常努力地創造良好的生活工資工作機會，以吸引家庭搬來，讓他們的孩子入學、參加少棒聯盟及獅子會，這些都是讓社區更具凝聚力的活動。

蘭寧(Owen Lanning)是縣城代頓(Dayton)的一名房地產經紀人。他認為，低房價對該地區來說是一個優勢。在他六年的房地產經歷中，今年秋天是他最忙碌的時期，他甚至接待一些來自州內其他地區的年輕買家。其中有些人遠程工作，另一些則是計劃通勤至Walla Walla，這些地方的房價中位數幾乎是哥倫比亞縣的兩倍。

房價 華盛頓州 房地產

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