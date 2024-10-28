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西雅圖赤字壓頂 租戶服務恐大減

編譯組╱綜合報導
西雅圖房東-租戶規定複雜，該市建築和檢查部門提供教育課程，以減少糾紛。(取自SDCI臉書)
西雅圖房東-租戶規定複雜，該市建築和檢查部門提供教育課程，以減少糾紛。(取自SDCI臉書)

西雅圖時報報導，每年有數千名西雅圖租戶因複雜的房東-租戶規定感到困惑，因租屋的修繕問題而感到沮喪，或面臨潛在的驅逐威脅。除了緊急的網上搜索，許多租戶還會尋求各種租戶熱線、諮詢計畫和法律援助服務的幫助。然而，這些計畫正面臨預算大幅削減的挑戰。

根據2025年預算提案，西雅圖市長哈瑞爾（Bruce Harrell）和該市建築和檢查部門(SDCI)有意將所謂「租戶服務」計畫的資金削減約一半。這是解決該市2.51億美元預算赤字的其中一項。市議會成員將在未來六周內辯論並調整市長的預算提案，最終投票預計在11月21日舉行。

「租戶服務」的資金僅占西雅圖提議的83億美元預算的一小部分，但租戶顧問和律師表示，這些資金在保障租戶權益、避免租戶與房東的糾紛升級為法律訴訟，以及防止租戶陷入無家可歸狀態方面發揮著關鍵作用。但哈瑞爾認為，在艱難的預算環境下，削減預算是必要的。

金恩縣天主教社區服務機構主任哈勒曼（Bill Hallerman）表示，幫助租戶留在家中可以防止他們無家可歸，削減租戶熱線、諮詢和法律援助的資金是「短視的」作法。該機構下設的租戶法律中心今年約40%預算來自面臨削減的市政府資金來源。

哈瑞爾9月提出2025年預算案，主要運用資金調配來填補城市巨大的預算缺口，將之前留給可負擔住房和環境項目的工資稅收入轉用於一般基金，以支持其他基礎服務。除了資金調整，一些部門也面臨削減，包括SDCI。在過去十年中，隨著西雅圖新增的「租戶保護」措施，SDCI在房東和租戶關係中的角色越來越大。

當疫情爆發時，更多的租戶在經濟上陷入困境，地方官員擔心會有大量驅逐案件發生。SDCI的租戶服務預算從2019年的71.2萬美元增加到今年的260萬美元。2023年和2024年，該部門更每年撥出100萬美元用於租金援助。市長的新年度預算提案不會延續這100萬美元的租金援助，還將「租戶服務」的資金從約260萬美元削減到180萬美元，並撥出52.7萬美元用於租金援助，這意味著「租戶服務」的資金約剩下120萬美元，削減超過50%。

即便如此，租戶倡導者表示，租戶需要的法律幫助、諮詢和經濟援助超過了地方政府目前的資金支持。市議員摩爾(Cathy Moore）在預算委員會會議上說，金恩縣聯合之路（United Way of King County）的租金援助候補名單上有約5800名西雅圖居民。

華盛頓州的驅逐案件在去年激增後已趨於穩定，但全州範圍內提起的案件數量仍高於疫情前水平，尤其是在金恩縣，8月提起約570起驅逐案件，比2019年8月增加82%。

預算 西雅圖 租金

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