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西雅圖公校明年關閉合併4校 數百名學生將轉校

編譯組╱綜合報導
薩尼斯洛小學（Sanislo Elementary）是四所明年將關閉的學校之一，學生將遷往前往高地公園小學（Highland Park Elementary School）。(取自Sanislo Elementary官網)
薩尼斯洛小學（Sanislo Elementary）是四所明年將關閉的學校之一，學生將遷往前往高地公園小學（Highland Park Elementary School）。(取自Sanislo Elementary官網)

西雅圖公立學校23日公布四所明年將關閉合併的學校。總監瓊斯（Brent Jones）在寫給家長的信中指出，通過關閉四所學校，將開始建立一個更強大、更可持續的學校系統，並強調「這是確保學區持續提供學生應得的高質量教育的最佳途徑」。

受影響的四所學校如下，至少有八所小學的社區可能受到重大影響，明年有數百名學生將轉校：

─ 北灘小學（North Beach Elementary）的學生將前往觀景小學（Viewlands Elementary School）。

─史蒂文斯小學（Stevens Elementary）的學生將前往蒙特雷克小學（Montlake Elementary School）。

─薩卡加維亞小學（Sacajawea Elementary）的學生將前往約翰羅傑斯小學（John Rogers Elementary）。

─薩尼斯洛小學（Sanislo Elementary）的學生將前往高地公園小學（Highland Park Elementary School）。

瓊斯在信中提到，一個過渡小組將與受影響的社區合作。學區計畫在10月28日至11月25日期間為受影響的學生、家庭和教職員工舉行社區會議。但沒有提及如何將課程從一所學校轉移到另一所學校、運營成本及新的員工結構等細節。這些是家長們在反對學區關閉計畫時所要求的細節。

瓊斯的新計畫是上月兩個提案的縮減版，當時的提案是針對21所學校進行關閉評估。學區表示，在選擇關閉這四所學校時，考慮了建物狀況，包括年齡和安全性、學習環境、學校所在地區的入學需求及變動對學生和家庭的影響程度。該學區曾提議，學校關閉是努力彌補2025-26學年預計的1億元缺口的一部分。

學區並未真正向許多家長充分說明理由，家長們認為學區的數據並未表明關閉學校能對赤字產生顯著影響。在9月的提案中，學區也未展示當學生從一所學校轉到另一所學校時，如何持續提供學術和支持項目，尤其是針對特殊需求學生的項目。

面對部分家長的強烈反對，以及學區董事會成員表態，瓊斯做出讓步。他將K-8學校和選擇性學校排除在考慮範圍之外，並表示將重點關閉和合併最多四所學校。學區董事會本月稍早批准此一方向。

儘管一些家長反對關閉學校並向學區施壓要求更多信息，但許多人確信薩尼斯洛將被標記為關閉對象。現在，家長們想知道會有哪些變化、新的學校社區將提供哪些課程、學區將如何幫助學生過渡並適應新學校，以及學生如何到達學校。

反對學校關閉的倡導團體All Together For Seattle Schools表示，將繼續反對關閉這四所學校的提案。該團體聯合主席之一的Erin MacDougall說：「我們將奮戰到最後一刻；」「我們相信關閉學校會傷害孩子，尤其是BIPOC（黑人原住民、有色人種）孩子。」

幾經周折及評估，西雅圖公立學校總監瓊斯（Brent Jones）終於宣布將在明年...
幾經周折及評估，西雅圖公立學校總監瓊斯（Brent Jones）終於宣布將在明年關閉合併的四所學校，比最初提案的21所縮減。(西雅圖公立學校官網)

學區 原住民 黑人

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