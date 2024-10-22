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夏威夷17歲少年划獨木舟翻覆 海上漂12小時獲救

編譯俞仲慈／即時報導
夏威夷17歲高中生凱西奧·河合(Kahiau Kawai)16日下午划獨木舟出海，因為獨木舟翻覆，在海上漂流12小時，於隔日凌晨獲救，幸好送醫後並無大礙。(海岸防衛隊)
夏威夷17歲高中生凱西奧·河合(Kahiau Kawai)16日下午划獨木舟出海，因為獨木舟翻覆，在海上漂流12小時，於隔日凌晨獲救，幸好送醫後並無大礙。(海岸防衛隊)

夏威夷一名17歲高中生日前划獨木舟出海，因為掉了划槳加上獨木舟翻覆，在海上漂流12小時，所幸堅持到獲救為止，送醫後沒有大礙。

有線電視新聞網(CNN)報導，檀香山海洋安全局(Honolulu Ocean Safety Department)資深救生員凱烏拉納(Noland Keaulana)16日傍晚接獲妻子電告朋友兒子出海失蹤，原本當天休假的凱烏拉納猶豫兩小時後，決定加入搜救行列。

報導指出，17歲少年凱西奧·河合(Kahiau Kawai)是高中獨木舟校隊一員，16日下午和隊友划獨木舟從阿拉威遊艇港(Ala Wai Boat Harbor)出發，不料途中失去划槳，獨木舟又不敵20呎高大浪而翻覆，被迫在海面漂浮。

直到下午6時30分左右，隊友上岸後才發現河合失蹤，趕緊撥打911電話報警，消防部門出動多艘船隻、直升機配合海岸防衛隊共50多名人力展開搜救。

擁有16年海上救援經驗的凱烏拉納得知河合沒穿救生衣、漂浮海面，當下懊惱不已：「一想到最壞情況，我對自己很生氣，因為我本可以早點出發。」

此時河合也發現上空有直升機搜索：「我多次看到他們，但他們距離我還有很遠的距離，讓我有點害怕。」只能拼命踩水堅持下去。

直升機經過八個多小時搜索，終於在隔天凌晨4時左右掌握獨木舟位置，於是發射照明彈、用無線電聯絡距離最近的凱烏拉納前往搜救。

凱烏拉納回憶當時表示：「突然間他出現在我的視線，不斷踩水並緊抓著獨木舟，我看到他的頭露出水面，不知道他是生是死，於是大喊一聲河合，聽到他的回答，我忍不住掉下淚。」

河合被拉上搜救船時，生命跡象穩定，不過因為體溫過低仍需住院治療，隨後也向母親卡勒華(Kelehua Kawai)報平安，卡勒華接獲兒子來電後欣喜若狂：「我們像小狗和猴子般在屋內跳來蹦去，這是我們一生最糟糕的夜晚，接著迎來一生最美好的早晨。」

報導指出，河合已於20日出院，歷經這場大難不死，讓他更加堅定接受獨木舟訓練：「我原本不知道自己有面對如此緊急狀況的應變能力，但這次經驗告訴我，我辦得到。」

檀香山海洋安全局資深救生員凱烏拉納(中）參加了救援行動。（美聯社）
檀香山海洋安全局資深救生員凱烏拉納(中）參加了救援行動。（美聯社）

夏威夷

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