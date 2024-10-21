茂宜野火倖存者 將獲額外一年住房援助

去年8月發生的茂宜野火摧毀拉海納(Lahaina)大都分地區，許多人流離失所，聯邦緊急事務管理署（FEMA）提供住房援助，並將延長一年。(路透)

美聯社報導，去年那場摧毀大部分拉海納(Lahaina)的致命茂宜野火倖存者，將從聯邦緊急事務管理署（FEMA）獲得額外一年的住房援助。原定於明年2月結束的住房援助將持續至2026年2月10日。

2023年8月8日的茂宜野火導致至少102人喪生，並使1萬2000人流離失所，住房問題成為災後恢復的主要挑戰。根據夏威夷大學經濟研究組織的研究報告，茂宜野火倖存者中，失業率和貧困率上升，收入下降。該報告基於402份反映受災社區的調查回應，發現有九成受訪者失去了他們的家園。

緊急事務署專注於為那些沒有火災保險 保障的倖存者提供租房援助。該機構正在為超過1200個家庭直接租賃房屋，並為另外500個家庭提供補貼，讓他們自行尋找住所。許多出租房位於距離拉海納25哩的基黑（Kihei）。

夏威夷州 長格林（Josh Grenn）代表州民感謝FEMA，感謝聯邦對州政府請求的積極回應。

他說：「FEMA和其他聯邦夥伴提供的持續支持，對夏州人民的恢復至關重要。」並指出，「我想起拜登 總統訪問拉海納時曾表示，他和他的政府將會一直陪伴我們的人民，直到復原完成，我們對這種堅定的承諾深表感激。」

這場世紀以來美國最致命的野火使許多倖存者不得不多次搬遷，經常從一家酒店房間搬到另一家酒店房間，生活充滿不確定性。

除了人員傷亡及失蹤，房屋及基礎設施的重建需要經費及時間。並因拉海納是夏威夷受歡迎的旅遊勝地，這場野火也對當地旅遊業帶來巨大的打擊，酒店、餐館、商店等旅遊相關產業受損嚴重，當地經濟面臨長期復甦挑戰。

另一項不確案是拉海納野火和解案的進度。目前此案由夏威夷最高法院中，9月時法院同意審理涉及該和解案的法律問題，這些問題可能會影響40億元的和解協議能否最終生效。這筆和解金旨在賠償去年大火的受害者，但保險公司希望透過一項名為「代位權」的法律程序，追討他們已支付的超過20億元保險賠款。

根據法院的早期裁決，保險公司只能從和解金額中尋求賠償，無法單獨對火災相關的責任方（例如夏威夷電力公司、茂宜縣等）提出額外訴訟。這一限制是和解協議的重要條款。如果最高法院最終允許保險公司提起獨立訴訟，可能會使整個和解案失效。但若法院支持現有裁決，和解程序將繼續進行，並向受害者發放賠償金。法院已要求雙方律師在40天內提交書面陳述，再決定後續程序。