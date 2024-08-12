夏威夷房屋保險危機 州府資金緊急介入

拉海納前街的全景，顯示去年野火留下的主要殘骸正從商業區域中清除。然而，受到野火及自然災害頻生的影響，夏威夷州的公寓及聯排別墅正面臨房屋保險費用急劇上升的危機，促使州長格林宣布緊急命令，以州基金介入保險市場。（美聯社）

受到拉海納（Lahaina）野火和全美各地自然災害的影響，夏威夷州 的房屋保險 費用大幅上漲，州長格林（Josh Green）宣布緊急命令，以應對公寓業主保險成本飆升的危機。

緊急命令允許資金流入州保險基金，該基金可以購買保險，並出售給公寓業主協會。州長在聲明中表示：「最近公寓保險費用飆升，為全州的房主帶來無法承受的負擔。這項緊急命令是穩定保險市場並保護居民的重要一步。」

緊急命令也意味著，州政府將重新進入保險業務，就像當年在颶風伊尼基（Iniki）之後，保險公司退出市場或拒絕承保受火山活動威脅的房產時一樣。相關緊急措施將幫助面臨困境的公寓業主應對保險成本的急劇上升，確保他們繼續保有保險，並保持財務穩定。

受到拉海納野火和全美各地自然災害的影響，夏威夷州的房屋保險費用大幅上漲，州長格林宣布緊急命令，以應對公寓業主保險成本飆升的危機。（截自SpectrumNews）

這場危機最先影響到的是那些老舊的高層公寓，尤其是那些存在維護或安全問題的建築。如今，夏威夷州的聯排別墅業主也面臨著巨大的保險費用上漲壓力。

例如位於Mililani Mauka的一位住戶在7月被告知，他們的保險費將上漲超過300%，並需要在9月1日前支付4670美元。住戶說，很多人對此非常不滿，他們也無法籌到那麼多錢；有位居民不得不借款應對；也有人從401K退休帳戶中取出資金來支付保費 ，以保住房屋保險。

Locations LLC首席銷售長竹末（Chad Takesue）表示，保險費用的急劇上漲，已對公寓和聯排別墅的轉售市場產生顯著的影響。他說：「保險問題正在加劇房屋負擔能力的問題。因此，我們看到銷售量下降。」

去年8月，致命的野火襲擊了茂宜島的拉海納，火焰威脅到了這棵位於歷史悠久小鎮前街上的150年老榕樹。但這棵蔓延的大樹成功倖存下來，並且在樹藝師和熱心志工的努力下，部分樹木開始生長，象徵生命的韌性。（美聯社）

這項緊急命令是由保險專員伊藤（Gordon Ito）、眾議會議長賽基（Scott Saiki）和州參議員科霍卡洛勒（Jarrett Keohokalole）提出。此前，針對危機的立法未能在上一屆議會通過，他們被要求研究採取措施。

科霍卡洛勒說：「我認為這是一場危機。雖然目前獨立屋市場可能還不是危機，但對於突然需要支付兩倍甚至三倍於以前保險費用的聯排別墅或公寓居民來說，這確實是一場危機。」

科霍卡洛勒解釋，這個概念是在創建一個基本上最後的保險人。他和賽基表示，該計畫只在私人保險無法負擔的情況下提供州保險；如果情況惡化，政府保險基金可以擴大規模。賽基補充說，這不是百分之百的解決方案，但它將為需要更多保險的公寓提供一層潛在的保險覆蓋。