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華盛頓州初選5看點 弗格森州長在握

編譯組／綜合報導
州長候選人弗格森。(截自弗格森X平台)
州長候選人弗格森。(截自弗格森X平台)

華盛頓州初選，截至9日已開出約180萬張選票，雖然還有選票尚待計算，但初步趨勢已浮現，州長大位確定由弗格森（Bob Ferguson）及雷克特（Dave Reichert）在11月對決。

由於華盛頓州的郵寄選票計算速度較慢，後續的計票結果可能會有些變動。以下是五個初期開票的觀察重點。

1.弗格森遙遙領先

現任州檢察長弗格森在已開出選票中獲得逾45%支持，大幅領先排名第二、得票率27.5%的雷克特。這表明，曾任國會眾議員、金恩縣警長的共和黨人雷克特還有很多工作要做，以凝聚共和黨的選票，才可能使這場競選變得有懸念。現任州長英斯利（Jay Inslee）宣布不再尋求第四個任期後，華盛頓州12年來首次出現州長空缺。

雷克特要克服的差距很大，在初選中以6%得票率排名第四的州參議員穆萊特（Mark Mulle） 直言不諱地說：「在我看來，州長競選已結束了，弗格森將成為我們的下一任州長。」

州長候選人雷克特。(截自雷克特X平台)
州長候選人雷克特。(截自雷克特X平台)

2.土地局長變數多

在公有土地局長（Commissioner of Public Lands）的競選中，參選人眾多，導致選票分散。截至9日，七位候選人中排名前三的競爭者旗鼓相當，前共和黨聯邦眾議員比特勒（Jaime Herrera Beutler）得票率約22%，暫居領先。排在比特勒之後的是民主黨候選人厄普索格（Dave Upthegrove），但與共和黨人彼得森（Sue Kuehl Pederson）差距不到1個百分點，誰能勝出，變數還很大。

3.紐豪斯力拚逆轉

共和黨籍聯邦眾議員紐豪斯（Dan Newhouse）可能遇到麻煩，因為他在華州中部第四國會選區初選中落後前總統川普支持的挑戰者塞斯勒（Jerrod Sessler）。但紐豪斯尚未出局，還有更多選票需要計算。紐豪斯表示，他預計11月的高投票率將給他帶來支持。假設他能與塞斯勒一起晉級，他可能會獲得民主黨選民的幫助。

4.肯特對決佩瑞茲

在華州西南部，民主黨聯邦眾議員佩瑞茲（Marie Gluesenkamp Perez）將與共和黨人肯特（Joe Kent）再度對決。肯特是特種部隊退伍軍人，並得到川普的保守派支持，兩年前被佩瑞茲擊敗。目前開票結果預示著這將是一場激烈的競爭。

兩年前，佩瑞茲還是一位相對不為人知的候選人，但在當年初選中擊敗因投票支持彈劾川普而被罷免的眾議員比特勒，最終在普選中擊敗肯特。今年秋天，他們將再次對決。最大不同是，這次民主黨和共和黨都將投入大量資金來爭奪這個先前由共和黨控制的席次。

5.吳瑪利或失席位

西雅圖市議員吳瑪利（Tanya Woo），一位華埠國際區的社區倡導者，可能會在兩年內第二次選舉失敗。今年1月，她被任命為市議會的兩個全市性席位之一。

進步派挑戰者林克（Alexis Mercedes Rinck）以46%的得票率領先吳的41%。假設目前的領先者晉級，吳在11月的選舉中可能會受益於商界的支持；林克則可能受益於總統選舉中高投票率的影響。

華盛頓州初選開票初步結果 編譯組／製表
華盛頓州初選開票初步結果 編譯組／製表

共和黨 眾議員 民主黨

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