庫存有限 西雅圖地區7月房價回漲

西雅圖地區房價居高不下，金恩縣房價中位數6月下跌後回升，接近5月的100萬美元峰值。圖為掛牌待售房屋。(取自Zillow)

西雅圖 地區的7月房價仍然保持在高位，這對於面臨高額貸款 成本的購房者來說並沒有帶來多少安慰，並懷疑今年的降息是否能夠提供實質的幫助。

儘管房產市場在春季高峰過後有所放緩，但根據西北多重上市服務（Northwest Multiple Listing Service, NWMLS）發布的7月數據，西雅圖地區的房價比去年同期仍在上升。這種持續的年度增長顯示，有限的房源庫存仍然讓賣家占據主導地位。根據地產網站Redfin的報告，7月西雅圖地區的房屋平均只在市場上停留約一周，與去年同期相當。西雅圖RE/MAX房地產經紀人沃爾許（Sandy Walsh）表示：「購房者中有大量的積壓需求。」

7月，金恩縣（King County）的獨立屋房價中位數接近100萬美元，雖然較5月的高峰略有下降，但仍比去年同期高出11%。斯諾霍米縣（Snohomish）的獨立屋房價中位數約81.8萬美元，同比上漲9%；皮爾斯縣（Pierce）57.5萬美元，同比上漲6%；基沙普縣（Kitsap）54.5萬美元，與去年持平。

西雅圖地區公寓市場的波動相對較小，金恩縣的公寓價格同比上漲4%，低於獨立屋的漲勢。在西雅圖，公寓的房價中位數為55.9萬美元，同比上漲2%；在東區為62.75萬美元，同比上漲5%。西雅圖的公寓，包括公寓樓內類似公寓的房屋，以及更類似於小型獨立屋的附屬住宅單位（ADU），後者通常價格較高。

中普吉特灣區四縣獨立屋房價中位數變化 編譯組／製表

除了房價之外，抵押貸款利率 是阻止許多潛在購房者進入房市的關鍵因素。Windermere的首席經濟學家塔克（Jeff Tucker）表示，30年期抵押貸款的平均利率現在已是疫情初期市場狂熱時期的兩倍多，使得該地區高價房屋的貸款變得「非常非常昂貴」。

過去兩年，由於一些買家推遲購房，以及賣家不願放棄低利率，市場放緩。現在，市場可能出現一些變化。

平均抵押貸款利率已從去年10月接近8%的峰值下降到7月的不到7%，所有人都在關注美聯儲（Fed），期待9月的降息能進一步壓低貸款利率。然而，即使今年第4季抵押貸款利率確實下降，節省的成本不會太顯著。多數經濟學家預計，今年底利率將在6.5%到6.9%之間波動，與7月時的水平相比，幅降並不大。

塔克預計，隨著今年抵押貸款利率逐漸下降，市場將呈現「兩步下降、一步上升」的趨勢。由於房產市場的季節性模式非常強烈，春季通常是最繁忙的季節，今年秋冬的降息可能會導致明年初的市場競爭更加激烈。 沃爾什更認為，如果利率下降，市場會變得相當混亂，因為買家和賣家都將重新活躍起來。