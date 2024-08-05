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夏威夷選手奧運爭光 推動競技衝浪

編譯組／綜合報導
佛洛倫斯(John John Florence)是夏威夷的全球衝浪大使。(取自佛洛倫斯臉書)
佛洛倫斯(John John Florence)是夏威夷的全球衝浪大使。(取自佛洛倫斯臉書)

衝浪在2021年東京奧運首次亮相。由於夏威夷的運動員表現優異，競技衝浪在夏威夷受歡迎程度不斷增長，為新一代運動員帶來希望。Honua總決賽最近更在阿拉莫納碗（Ala Moana Bowls）舉行，是夏威夷的第一場國際校際比賽。

夏威夷即時新聞報導，該州擁有最好的全球衝浪大使──佛洛倫斯（John John Florence）和摩爾（Carissa Moore）。他們兩人擁有七個世界冠軍頭銜，還有摩爾在東京奪得的金牌時刻，使他們成為全州年輕衝浪愛好者的榜樣。

佛洛倫斯和摩爾也參加了目前在巴黎舉行的奧運比賽，是五位出生於夏威夷的衝浪選手中的兩位，承繼了前輩水中人的遺產。Iolani畢業生卡薩瑪（Sunny Kazama）說：「我認為，衝浪現在成為焦點運動的原因是巨大的。」

對於夏威夷的新星來說，看到這些運動員達到運動的巔峰，讓他們的夢想更大。衝浪選手Puaiohi Defries說：「我知道像我這樣的年輕夏威夷人，現在也有可能在奧運級別的衝浪中占有一席之地；我覺得衝浪正在走出發展曲線，這很酷。」

夏威夷對於高中競技衝浪的需求也在增長。國際校際衝浪比賽Honua的總決賽最近在阿拉莫納碗舉行，這是夏威夷的第一場國際校際比賽，參賽隊伍來自世界各地。這場比賽是卡薩瑪的創意成果。她說：「這是我最棒的經歷之一；見到無論是來自外島、外州還是外國的隊伍，真的很有趣。」

這場國際賽事照亮夏威夷擴大中的青少年衝浪運動，因為競技衝浪尚未成為夏威夷州立認可的運動。這意味著衝浪在高中和大學的競賽中，沒有得到州政府或教育機構的正式支持和管理。像足球、籃球等已被州教育部門正式認可的運動，通常有州級的比賽、聯賽和官方資源支持。

卡薩瑪認為，「這早就應該發生了」；她說，如果我們能在奧運這樣的最高級別運動中做到這一點，那麼我們也能在高中級別做到，「因為我們在夏威夷，這是我們的運動」。

競技衝浪未能獲得夏威夷州立認可，正是發展競技衝浪的一大挑戰；因為缺乏州府或學校的資金支持，難以舉辦比賽、提供訓練設備和聘請教練；沒有正式的州級比賽和聯賽，衝浪運動員可能需要參加私人或非正式組織的比賽，也會影響其競技水平和曝光度；也會因此降低社區的參與度，不利於衝浪的普及與傳承。

摩爾(Carissa Moore)在東京奧運衝浪女子短板金牌，是今年巴黎奧運五位...
摩爾(Carissa Moore)在東京奧運衝浪女子短板金牌，是今年巴黎奧運五位夏威夷選手之一。(截自KNOH2)。

夏威夷州 東京奧運 足球

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