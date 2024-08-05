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華盛頓州20%家庭 可獲200元電費減免

編譯組／綜合報導
華盛頓州州長英斯利(左一)宣布，給予該州中低收入家庭一次性200美元電費減免。(取自西雅圖光電官網)
華盛頓州州長英斯利(左一)宣布，給予該州中低收入家庭一次性200美元電費減免。(取自西雅圖光電官網)

西雅圖時報報導，在氣候承諾法（Climate Commitment Act）資助下，約五分之一的華盛頓州電力用戶，今夏將有資格獲得200美元的能源補貼。初步估計，約67.5萬個低收入和中等收入家庭符合要求。

公用事業公司將在9月15日前，直接將一次性補貼分配到符合條件的客戶帳戶中。已參加低收入能源援助計畫或與當地社區機構合作提供營養或家庭節能援助的客戶，將自動獲得補貼。其他客戶則需要向他們的公用事業公司申請，民眾可訪問wacleanenergycredits.com查看是否符合資格。

這項1.5億美元的補助由氣候承諾法的碳定價計畫資助，該計畫要求華州最大的汙染者減少排放或購買配額來抵銷排放。自2023年以來，這項碳配額拍賣已籌集逾20億美元。

今年11月，選民將通過第2117號倡議，決定是否廢除上述計畫。計畫支持者透過各種宣傳，展示該政策的價值；批評者則將其描繪為州政府的圈錢行為，導致公用事業、燃料和其他消費品價格上漲。

州長英斯利（Jay Inslee）表示，能源補貼提供了「立即的好處」，其他氣候承諾法的計畫，例如熱泵和太陽能裝置，將更廣泛地惠及低收入家庭。

電費減免成為氣候承諾法最直接、最即時且最廣泛的好處之一。由於電動車、極端天氣和數據中心發展等因素，電力需求上升，規畫者已對未來五年太平洋西北地區的能源預測提出警告。這項補貼正值物價高漲之際，兩年前創紀錄的通貨膨脹率，使西雅圖市電（Seattle City Light）和普吉特海灣能源公司（Puget Sound Energy）分別提議在兩年內將電價提高11%和17%。

這項計畫指示公用事業公司，優先考慮收入不超過當地收入中位數80%的客戶；如果資金充足，資格可能擴展到當地收入中位數的150%。在西雅圖、埃弗里特（Everett）和溫哥華（Vancouver）地區，一個四口之家符合條件的收入範圍約為11萬950美元到22萬6050美元。在收入最低地區的家庭，範圍可能在7萬2000美元到13萬5000美元。

根據2023年華盛頓州商業局的報告，該州約有25萬個家庭被稱為「能源負擔家庭」，即他們花費在電力、丙烷、木材和天然氣等能源的支出占其收入6%以上。

低收入 西雅圖 華盛頓州

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