低收入民眾買新電動車 華盛頓州補貼5000元

州長英斯利（講台講者）在西雅圖中國城-國際區的金街（King St）車站附近慶祝電動車補貼計畫。（取自英斯利臉書）

華盛頓州 1日宣布，即起推出低收入 居民購買或租賃電動車 的補貼計畫，總額4500萬美元，將讓6500至8000名低收入民眾負擔得起全電池的電動車。

依據華盛頓州商業局（Department of Commerce）的計畫，購買新電動車將補貼5000美元，購買二手電動車補貼2500美元。此外，這項計畫還包括提供新電動車租賃最高可達9000美元的獎勵，或二手電動車租賃最高2500美元的獎勵。

華盛頓州推出低收入居民購買或租賃電動車的補貼計畫，將讓民眾負擔得起電動車。（取自 Washington Climate Action官網）

州長英斯利（Jay Inslee）和商業局長Mike Fong在西雅圖中國城-國際區的金街（King St）車站附近慶祝此一計畫。英斯利說，華盛頓州是第一個將低成本租賃納入電動車獎勵計畫的州。

商業局指出，這些補貼將在租賃或購買時，由參與的經銷商或零售商以折扣形式應用。車輛必須是全電池的電動車，而且製造商的建議售價必須低於9萬美元。這項計畫由立法機構一般基金撥款資助，將持續到2025年6月或資金用盡為止。

至於收入資格，則限於聯邦貧窮線300%以下的人有資格參加這項補貼計畫。這相當於個人年收入低於4萬5180美元，或四口之家的年收入低於9萬3600美元。符合資格的人不需要向經銷商提供任何收入證明，即可獲得補貼。但商業局也指出，參與補貼計畫者，仍將在購買或租賃電動車後，經抽選進行收入驗證。

商業局表示，聯邦也提供電動車稅收抵免，但訂有來源和組裝要求，詳情可上網fueleconomy.com查詢；連同稅收抵免及州補助，華盛頓州居民可以每月不到200美元的價格租賃電動車，且目前至少有七種車型的租賃價格低於每月200美元。