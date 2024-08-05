茂宜島為寵物日曆籌款
茂宜島（Maui）的消防員和救生員與茂宜島人道協會（Maui Humane Society, MHS）合作，舉辦年度日曆籌款活動，目標5萬美元，以支持島上的動物。
自8月起，支持島上動物和救援者的民眾可以每票1美元，投票選出最喜愛的寵物英雄照片，得票最高的12張照片將被刊登在MHS的2025年「Rescue Me」日曆中。MHS強調，這本日曆將展示茂宜島寵物與夏威夷消防員協會、州府員工協會成員之間感人的瞬間。
這些照片由獲獎攝影師Dana Edmunds在茂宜島西部的各個地點拍攝，呈現MHS的工作人員和志願者的集體救援努力、茂宜島消防員和救生員的英勇行動，向動物與人類之間牢不可破的關係致敬。MHS發展總監Kathleen Hogarty指出，這次日曆籌款活動，旨在凸顯茂宜島的勇氣和韌性，並展示社區在危機中團結的重要性。
票數最多的12張照片，將成為2025年日曆12個月的主要圖片；所有參選照片將被放置在日曆的背面。每票僅需1美元，最低需要5票才能參選，100%的收益將用於茂宜島人道協會的動物，為動物提供庇護、獸醫護理、食物和愛心。
此外，寵物主人也可通過捐款150美元，在日曆上預訂一天，以照片的形式紀念自己的寵物，無論是收養紀念日、生日，還是任何特別的日子，只需提交最喜愛的照片、一個簡短的說明，並選擇日期。預訂日期採取先到先得，一旦日期被預訂，將不再可用。
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