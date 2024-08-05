茂宜島為寵物日曆籌款

茂宜島人道協會(MHS)為寵物發起日暦籌款活動。(取自MHS臉書)

茂宜島 （Maui）的消防員和救生員與茂宜島人道協會（Maui Humane Society, MHS）合作，舉辦年度日曆籌款活動，目標5萬美元，以支持島上的動物。

自8月起，支持島上動物和救援者的民眾可以每票1美元，投票 選出最喜愛的寵物 英雄照片，得票最高的12張照片將被刊登在MHS的2025年「Rescue Me」日曆中。MHS強調，這本日曆將展示茂宜島寵物與夏威夷消防員協會、州府員工協會成員之間感人的瞬間。

這些照片由獲獎攝影師Dana Edmunds在茂宜島西部的各個地點拍攝，呈現MHS的工作人員和志願者的集體救援努力、茂宜島消防員和救生員的英勇行動，向動物與人類之間牢不可破的關係致敬。MHS發展總監Kathleen Hogarty指出，這次日曆籌款活動，旨在凸顯茂宜島的勇氣和韌性，並展示社區在危機中團結的重要性。

票數最多的12張照片，將成為2025年日曆12個月的主要圖片；所有參選照片將被放置在日曆的背面。每票僅需1美元，最低需要5票才能參選，100%的收益將用於茂宜島人道協會的動物，為動物提供庇護、獸醫護理、食物和愛心。