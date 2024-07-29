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檀香山中國城整修竣工 路中央畫一條龍

記者高振華╱檀香山報導
檀香山市長布蘭吉帝在竣工儀式上致詞。講台前方即是這次整修工程的特色之一–在路中央繪製一幅中國龍，加強中國城的特色。(記者高振華╱攝影)
檀香山市長布蘭吉帝在竣工儀式上致詞。講台前方即是這次整修工程的特色之一–在路中央繪製一幅中國龍，加強中國城的特色。(記者高振華╱攝影)

檀香山市中國城Kekaulike Mall的整修工程於19日舉行竣工儀式。市長布蘭吉帝(Rick Blangiardi)在儀式中表示，這項工程只是他任內要推動的改善中國城計畫之一，未來他還規畫了多項工程要推動，務必在任內將提升中國城的治安、觀光與商業提升為檀市的重心。

這項為時一年三個月、耗資440萬的整建工程包括下水道疏濬、加裝路燈與路面鋪設石磚路面。最重要的是在路中央繪製一幅中國龍，加強中國城的特色。市長布蘭吉帝在儀式中致詞強調，未來還要推動多項中國城改善工程，並計畫在中國城的捷運站完工後，還要沿Kekaulike Mall，由京街往尼米茲大道的區段進行改善。他也對主辦此次工程的市府人員、市議員與華埠社區，特別是華埠商家與居民協會會長郭秋蘭的支持。

檀香山市議員、與市府承辦人等稍後也對市長這次的中國城改善工程表示感謝。郭秋蘭在致詞時以永不倦怠(Tireless)一詞形容市長布蘭吉帝的努力不懈，讓這項工程在短短一年多的時間就竣工，她同時代表中國城的商家向檀香山市府表示謝意。

當日出席竣工儀式者除了州與市府官員外，華埠社區代表還包括前中華總商會會長方惠思、龍岡青年國術團盧煌錦(Ernest Loo)等人。

華埠 觀光 捷運

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